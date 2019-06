Kladenští Rytíři dostanou od města mimořádný příspěvek dva miliony na extraligové náklady

Kladenský hokejový klub dostane od města mimořádný příspěvek dva miliony korun, využije ho na zvýšené náklady spojené s postupem do extraligy. Na pondělním jednání o tom rozhodli zastupitelé. Klub vlastní hokejista Jaromír Jágr. Kladno 21:49 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kladenský hokejový klub, který patří Jaromíru Jágrovi (uprostřed) dostane od města mimořádný příspěvek dva miliony korun | Foto: Tomas Blazek / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Opoziční Volba pro Kladno v pondělí navrhovala stažení bodu z programu. Podle zastupitele Přemysla Mužíka (Volba pro Kladno) je problém ve formulaci smlouvy a mohlo by hrozit vrácení dotace kvůli údajnému porušení pravidel Evropské komise.

Primátor Dan Jiránek (ODS) s tím nesouhlasil: vrácení dotace podle něj nehrozí, neboť jde o mimořádnou podporu.

Podle Jiránka jde o takzvanou podporu de minimis, která není veřejnou podporou a nesplňuje všechny čtyři podmínky, které veřejnou podporu charakterizují. Jednou z podmínek je například, že dotace nesmí narušit obchod mezi evropskými státy.

„To se domníváme, že ta dotace rozhodně nenarušuje,“ uvedl Jiránek. Vedení města je podle něj přesvědčené, že klub žádným způsobem neohrožuje. Pro schválení dotace bylo 18 ze 33 přítomných zastupitelů.

Podle Mužíka je nyní smlouva napsaná tak, že je v rozporu s nařízením Evropské komise. „My chceme do hokeje dát peníze, chceme tam dát i víc. Ale musí to být uděláno tak, aby to neohrozilo ten klub,“ dodal Mužík.

Kladenští Rytíři se do extraligy vrátili po pěti letech. Klub patří Jágrovi od roku 2017, zastupitelé tehdy schválili prodej třicetiprocentního podílu města. Do té doby měl hokejista v klubu sedmdesátiprocentní podíl. Městu patří hokejový stadion, na jehož provoz dává ročně kolem 20 milionů korun a nyní chystá jeho rekonstrukci.

Město v minulosti A-tým podporovalo i několikanásobně vyšší částkou, kvůli nařízení Evropské unie ale minulé vedení Kladna změnilo způsob podpory. Loni například město poskytlo prvoligovému týmu výměnou za reklamu dva miliony korun.