Klapka a Vladař byli hvězdami Calgary v utkání s Coloradem. Flames vyhráli 3:2, Nečas nebodoval

Výsledky NHL:

New Jersey - Minnesota 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0) Branky: 13. L. Hughes, 50. Hischier, rozh. náj. Cotter - 43. Hinostroza, 58. Boldy. Střely na branku: 28:29. Diváci: 15.468. Hvězdy zápasu: 1. Markström (New Jersey), 2. Boldy (Minnesota), 3. Hischier (New Jersey).

Philadelphia - Nashville 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Branky: 29. Poehling, 34. Drysdale - 34. L'Heureux. Střely na branku: 18:29. Diváci: 18.858. Hvězdy zápasu: 1. Poehling, 2. Mičkov, 3. Fedotov (všichni Philadelphia).

Colorado - Calgary 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0) Branky: 17. Makar, 28. L. O'Connor - 51. Lomberg (Klapka), 52. Klapka, rozh. náj. Šarangovič. Střely na branku: 30:27. Daniel Vladař odchytal za Calgary celé utkání, z 30 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,3 procent. Diváci: 18.075. Hvězdy zápasu: 1. Klapka, 2. Vladař (oba Calgary), 3. L. O'Connor (Colorado).

Seattle - Dallas 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Branky: 2. Kakko - 3. Duchene, 4. W. Johnston, 59. Granlund. Střely na branku: 37:31. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. W. Johnston, 2. DeSmith (oba Dallas), 3. Grubauer (Seattle)