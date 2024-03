Klobouk dolů před rozhodováním našeho videokouče, chválí Jank po prvním skalpu Pardubic v sérii

Královéhradečtí hokejisté na domácím ledě zabrali a po dvou prohrách v Pardubicích svého rivala porazili 2:1 po nájezdech. Ve čtvrtfinálové sérii play-off extraligy tak prohrávají na zápasy už pouze 1:2. Obránce Bohumil Jank, který pamatuje hradeckou atmosféru z před deseti let, chválil po utkání především diváky na stadionu. Hradec Králové 10:36 20. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V sérii mezi Hradcem Králové a Pardubicemi není nouze o tvrdé souboje. Své o tom ví brankář Lukáš Pařík i obránce Mountfieldu Bohumil Jank | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Musíme poděkovat fanouškům, protože byla letos poprvé vyprodaná aréna. Bylo to fantastické a najednou se mi v hlavě vybavily vzpomínky z prvních dvou sezon. Euforie byla obrovská a velký dík patří hlavně jim. To, že kotel fandí už na rozbruslení, se stávalo jen v první nebo druhé sezoně. Najednou nám jde po těle husí kůže, cítíme tu energii a probudí se v nás takové šelmy a jdeme do zápasu s úplně jinou chutí,“ přiznal obránce Hradce Králové Bohumil Jank.

Poslechněte si obránce Hradce Králové Bohumila Janka po třetím zápase čtvrtfinálové série proti Pardubicím

Pardubice ve třetí třetině vyrovnaly a tři minuty před koncem daly i vedoucí gól, po kterém si ale domácí šéfové střídačky vzali trenérskou výzvu, která jim vyšla. Co hráčům na střídačce během zkoumání sporné situace probíhalo hlavou?

„Je to vždy trochu nejistota, ale videokouč Patrik Stehno odvedl výbornou práci, protože má vždy zhruba třicet vteřin na to, aby dal pokyn trenérům, zda si výzvu brát. Patrik má v tu chvíli hlavní slovo, protože hra je tak rychlá, že opravdu nelze rozpoznat, zda hráč byl v brankovišti. Patrik má tři různé záběry a musí se rozhodnout, jestli pošle signál na střídačku. Klobouk dolů před ním. Kdyby to dopadlo opačně, tak by se s tím dalo horko těžko něco dělat,“ chválil videokouče Mountfieldu obránce Jank.

Euforie na střídačce

Poté, co rozhodčí rozpažil a neuznal gól Pardubic, tak se na střídačce Hradce Králové přece jen trochu změnila atmosféra „Střídačkou to proběhlo, jak atomovka. Energie se najednou obrátila z trochu ponuré nálady a strachu, jak to dopadne. V tu ránu byla celá aréna na nohou. Fanoušci nás pak dál hnali za vítězstvím,“ popisoval Jank.

Hokejisté Hradce Králové v základní části hokejové extraligy zrovna na samostatné nájezdy moc štěstí neměli, ale tentokrát to dopadlo proti nejlepšímu týmu dlouhodobé části sezony. „Nechali jsme si to nejlepší na play-off. Kluci mají nervy ze železa, já nikdy nájezdy nejezdil, takže si nedokážu představit, co v danou chvíli prožívají. Hrana úspěchu a neúspěchu je hodně tenká,“ přiznal obránce domácího celku.

Obránce Tomáš Pavelka skóroval v páté sérii nájezdů, kdy musel proměnit, jinak by vítězství slavily Pardubice. Navíc pak zařídil i rozhodující trefu. „Pačes během sezony góly dlouhodobě dával. Je specialista na nájezdy, umí je a my mu věříme,“ dodal Jank po zápase, kdy Hradce Králové snížil stav série proti Pardubicím na 1:2 na zápasy.