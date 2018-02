'Kluci byli až trošku stydlivý.' Souboj legend Jágra s Nedvědem znervóznil i jejich spoluhráče

Setkání legend Petra Nedvěda a Jaromíra Jágra potěšilo vyprodanou Home Credit Arény. Domácí farma Bílých Tygrů z Benátek nad Jizerou sice podlehla Kladnu 2:7. To ale z fanoušků nikdo neřešil. Všechny těšila skutečnost, že byli u mimořádného představení dvou osobností. Liberec 8:06 4. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr s Petrem Nedvědem při slavnostním buly | Zdroj: ČTK

Zcela logická byla volba nejlepšího hráče prvoligového utkání. Petr Nedvěd i Jaromír Jágr nadchli vyprodanou Arénu. A ukázali, že věk jim nic neubral z jejich hokejového umění.

„My jsme věděli, že to bude, nechci říct úplně cirkus, ale taková exhibice. Na Péťu přijdou lidi. Náš cíl byl jediný, vyhrát zápas, získat tři body a hrát dobrý hokej, což si myslím, že se nám moc nedařilo první dvě třetiny. Hodně jsme se trápili. Já to nechci zbytečně opakovat, ale bude to pro nás fuška. Zas je taková challenge pro nás, den ode dne se zlepšovat,“ prozradil Jaromír Jágr.

Jsem pořád tak silný, že mě málokdo srazí, řekl Jaromír Jágr po vydařeném tříbodovém zápase Číst článek

Před zápasem netušil, kolik toho odehraje. Nakonec byl Rytířům k dispozici celých šedesát minut. Stejně jako na benátecké straně Petr Nedvěd.

„Já jsem věděl, že si musím odehrát svůj vlastní zápas v zápase. Když to nepůjde, tak slezu, což by nebyl problém, ale chtěl jsem kvůli sobě i spoluhráčům a fanouškům zůstat celý zápas, což se mi podařilo. Nakonec pro fanoušky i pro nás to dopadlo docela dobře. V té třetí třetině nám to tam samozřejmě trochu napadalo, ale to bylo hlavně kvůli kvalitě soupeře,“ přiznal pro sobotní večer kapitán benáteckého mužstva.

Zatímco Jágr třikrát asistoval, Nedvěd jednou přihrál a navíc se střelecky prosadil. Nekompromisně zavěsil do horní části branky.

„To jsem rád, že se mi to podařilo, že ten gól jsem dal. Doufám, že se to všem líbilo, i fanouškům a spoluhráčům. Chtěl bych poděkovat i soupeři. Já si myslím, že to byl parádní večer,“ těšilo Nedvěda.

Večer, který si užívali všichni. I trenéři. Kladenského Miloslava Hořavu i benáteckého Jiřího Kudrnu mohlo těšit, že v jejich týmu nastoupily takové osobnosti.

„Na hráčích byla vidět nervozita, jak se na ně koukali a chtěli jim všechno nahrávat. Bylo to prostě znát, zápas byl chvilkami takový zpomalený, nebylo to jako klasický zápas WSM ligy, ale to je normální. Já si myslím, že je dobrý pro ty kluky, že je viděli na ledě,“ popisoval kladenský Hořava.

„Ti kluci jsou mladí a věkový rozdíl je tam veliký. U soupeře Jaromír na ledě, u nás Petr. Já bych řekl, že z toho ti naši kluci byli až trošku stydlivý. Myslím si, že postupem času se do toho v tom zápase dostali a viděli, že jsou to lidi z masa a kostí. Myslím si, že to byl dobrý zážitek pro všechny zúčastněné,“ hodnotí sobotní utkání Kudrna.