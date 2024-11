Kluci si dělali srandu, že nejsem produktivní. Tak jsem to zkusil, směje se brankář Kváča po asistenci

Po reprezentační přestávce liberečtí hokejisté potřetí v řadě zvítězili. Doma porazili Třinec 2:1 po prodloužení. To pro Bílé Tygry znamená posun na třináctou příčku tabulky Tipsport extraligy. Oceláři se naopak propadli na samotné dno. Poprvé v sezoně se v jejich sestavě objevil útočník Martin Růžička. Přiznal, že pohled na tabulku není vůbec dobrý. Liberec 14:38 23. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Liberce Petr Kváča si v extraligovém zápase proti Třinci připsal asistenci u vítězného gólu Bílých Tygrů | Foto: Radek Petrášek / ČTK

„Někdy to tak v životě bývá. Dostali jsme se tam sami, tak se z toho musíme sami vyhrabat. Za výkon, který jsme předvedli proti Liberci, se vůbec nemusíme stydět. Věřím tomu, že jsme na dobré cestě,“ zmínil po utkání na libereckém ledě třinecký útočník Martin Růžička.

Ústřední postavou v domácím týmu byl gólman Petr Kváča. „Je to kuriózní, ale každý zápas je důležitý. Je jedno, zda jste na pátém místě tabulky, nebo poslední. Sezona je rozběhlá a člověk s tím musí pracovat. Dva body se počítají, máme výhru a jedeme dál,“ prohlásil brankář Liberce.

Petr Kváča pak k vítězství Bílých Tygrů přispěl nejen výborným výkonem, ale také asistencí při rozhodující trefě.

„Občas si s klukama děláme srandu, že na ten svůj strávený čas na ledě nejsem produktivní. Teď tam mám asistenci, tak mám radost. Jsme domluvení, že když uvidím prostor, že se to trochu otevře, tak nechceme buly, protože je to zbytečné. Máme extrémně rychlé hráče, tak se toho snažíme využít. Někdy je potřeba to zkusit a občas to vyjde,“ smál se Kváča.



Tentokrát to vyšlo. Také ke spokojenosti obránce Radima Šimka. Ten se po návratu ze zámoří a pauze zaviněné zraněním poprvé v sezoně ukázal před vlastním publikem.

„Zápas nebyl jednoduchý a věděli jsme, že se budeme s Třincem přetahovat o předposlední místo. Bylo to urputné a nastoupily proti sobě dvě dobré defenzivy. Jsem rád, že první domácí zápas v sezoně pro mě dopadl vítězně,“ těšilo Šimka.

Z postavení v tabulce ale nadšený rozhodně není. „Radši bych se vracel v pozici, kdy budeme v první polovině extraligové tabulky, ale situace je jiná. Z posledních tří zápasů ale máme tři výhry, takže teď je potřeba v Olomouci potvrdit vítězství nad Třincem. Chceme se od spodku tabulky trochu odrazit,“ dodal Radim Šimek.

Po utkání v Olomouci čekají Bílé Tygry dva domácí duely. Ten středeční znovu proti týmu z Hané a v pátek pak s Pardubicemi.

Tabulka Tipsport extraliga 2024/2025 (PLATNÉ K 23. 11. 2024) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Litvínov 21 14 0 2 5 65:42 44 2. HC DYNAMO PARDUBICE 22 12 2 3 5 60:54 43 3. HC Sparta Praha 21 11 3 2 5 70:40 41 4. Mountfield HK, a.s. 21 11 2 2 6 64:51 39 5. BK Mladá Boleslav 22 10 4 1 7 58:50 39 6. HC KOMETA BRNO 21 8 3 3 7 53:54 33 7. HC Energie Karlovy Vary 21 7 4 2 8 60:59 31 8. BANES Motor České Budějovice 20 8 1 1 10 44:52 27 9. HC Olomouc 20 8 1 0 11 46:52 26 10. HC VÍTKOVICE RIDERA 20 7 1 2 10 65:68 25 11. Rytíři Kladno 21 6 2 2 11 60:70 24 12. HC ŠKODA PLZEŇ 21 4 4 3 10 35:62 23 13. Bílí Tygři Liberec 20 4 3 4 9 45:60 22 14. HC Oceláři Třinec 21 4 2 5 10 45:56 21