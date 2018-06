„Kolik času na poháru mi ještě zbývá?“ Ze Stanley cupu mizí kvůli úspoře místa jména vítězů

V hokeji asi neexistuje slavnější trofej než Stanley cup. Každý rok o velký stříbrný pohár soupeří v play-off NHL 16 týmů a jména všech vítězů jsou pak na něj navždy vyryta. I když slovo navždy není úplně nejvhodnější termín. Praha 11:14 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanley Cup naposledy vyhrál tým Pittsburgh Penguins (Trofej v rukou drží kapitán Sidney Crosby) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Můžete být skvělým hokejistou, můžete získat desítky cen a medailí, ale pokud nevyhrajete Stanley cup, nebudete nikdy tou pravou legendou. I když se vám ale podaří pohár nakonec zvednout nad hlavu, vaše jméno na něm nebude věčně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Stanley Cupu mizí jména straších vítězů. Všechno je to kvůli úspoře místa

„Ten horní pruh sundáme a umístíme do hokejové síně slávy. Dole přidáme nový pro budoucí šampiony. Děláme to takhle každých 13 let, což znamená, že vaše jméno bude na poháru vyryto v časovém rozmezí od 52 do 65 let. Takže hráči jako Maurice Richard, Gordie Howe, Ted Lindsay nebo Bobby Hull teď z poháru zmizí,“ vysvětluje Mike Bolt ze Síně slávy NHL.

Ten se o Stanley cup pohár stará už 19 let. Odstraňování jmen patří k tradici. Letos tak z poháru zmizí vítězové z let 1954 až 1965. Proto Bolt prý od hráčů často slyší otázky, kolik času jim na poháru ještě zbývá.

Stanleyův pohár | Zdroj: Library and Archives Canada

Pokud by se na něm nechala všechna jména, jeho velikost by narostla do takových rozměrů, že by s ním hokejisté nemohli cestovat a ani ho na ledě zvednout.

Třeba Brad Marchand, který pohár získal s Bostonem v roce 2011, tradici chápe. Nikdo mu ale podle jeho slov nemůže upřít, že pohár vyhrál. A na to může vždycky vzpomínat.

Podle Mike Bolta to mají nejhorší hráči, kteří Stanley cup vyhráli mladí, protože pak se můžou dožít toho, že z něj zmizí. Jako třeba Jaromír Jágr, který pohár získal poprvé v 19 letech. Takže až jeho jméno ze Stanley cupu zmizí, bude mu 85 let.