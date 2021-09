Začíná hokejová extraliga. Obměněná Kometa chce hrát lépe, minulá sezona byla ‚sportovní tragédií‘

Dvanáct hráčů přišlo, osm odešlo, vyměnil se trenér. Pořádným třeskem prošla přes léto hokejová Kometa Brno. Mistři z let 2017 a 2018 tak reagovali na postupný výsledkový i herní úpadek. V minulé sezoně se i s dávkou štěstí dostali do čtvrtfinále, ve kterém nevyhráli proti nakonec mistrovskému Třinci ani jedno utkání. A na to klubové vedení zareagovalo. Brno 12:54 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno | Zdroj: Profimedia

„Nikoho nebaví hrát takový hokej. Loňské deváté místo byla sportovní tragédie. Chceme hrát na vrchu a předvádět dobrý hokej,“ uvědomuje si kapitán hokejové Komety Martin Zaťovič, že brněnský tým potřeboval restart. Ten má zařídit trenér Jiří Kalous, který na střídačce nahradil majitele klubu Libora Zábranského.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už ve středu začne nový ročník hokejové extraligy, v Karlových Varech nastoupí Kometa. O brněnském týmu natáčel David Nekvinda

„Bylo v tom spoustu dobrých věcí, co Kometa hrála. Věci, které fungovaly, ze hry určitě nevyndaváme a chceme na ně navázat. Samozřejmě je tam ale spoustu nových věcí,“ popisuje kouč Kalous a dodává, co konkrétně se musí ve hře Komety změnit, aby se vrátila mezi nejužší extraligovou špičku:

„Musíme zachytit trend, který tu je a který se pokouší zachytit všechny týmy. Myslím, že to bude letos u všech týmů hodně o bruslení, bude se hodně napadat, bude k vidění agresivní styl, dohrávání soubojů a na to musíme být připraveni.“

Jiří Kalous. | Foto: Barbora Reichová / CNC | Zdroj: Profimedia

Posílit další útoky

Kalous dostal v Brně prostor mluvit i do tvorby kádru, který je oproti konci minulé sezony zhruba z poloviny obměněný.

Dynamo Pardubice jde do sezony s velkými ambicemi. ‚Chceme být v tabulce nejvýš,‘ vyhlašuje Salfický Číst článek

Všech dvanáct nově příchozích hráčů nebo navrátilců z hostování má podle trenéra schopnosti na to hrát zmíněným agresivním stylem, jediné kritérium to ale nebylo.

„Hledali jsme takové hráče, kteří jsou zkušení a umí dávat góly a nahrávky. Myslím, že to se nám povedlo a do týmu přišla kvalita. Je to z toho důvodu, aby to nebylo jako v loňské sezoně, kdy to bylo postavené především na prvním útoku a produktivita ostatních lajn nebyla taková,“ zmínil Kalous útočnou trojici Zaťovič-Holík-Mueller, která v uplynulých sezonách výrazně táhla brněnskou ofenzivu a trávila na ledě spoustu času.

Nová éra hokejové Komety začne předehrávkou prvního extraligového kola v Karlových Varech už ve středu, zápas začne v 17.30.