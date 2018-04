Jak chutná vítězný drink po vítězném finále?

Je to pocit, který nikdy neomrzí. Pro tohle se hokej hraje, aby sezona skončila takhle. Od té doby, co jsem se vrátil domů, jsou tohle dvě snové sezony. První titul s Kometou, potom olympiáda a druhý titul, prostě fantazie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fantazie. Je to pocit, který nikdy neomrzí, popisuje své první dojmy obránce Komety Němec. Mluvil s ním David Nyč

Ostatní slaví, vy tu tak vysedáváte, co se vám v tuto chvíli honí hlavou?

Je to, jako bych viděl sám sebe, když mi bylo pětadvacet. Když jsem vyhrál ve Varech první titul, tak jsme takhle blbnul. Teď už jsem starší, tak si to užívám. Akorát loni jsem měl u sebe rodinu, letos ale nemohli přijet. Je to trošku jediné negativum.

Prohráli jste jen dva zápasy v celém extraligovém play-off. Je tato sezona o to výjimečnější? I v minulé sezoně jste byli dost suverénní, letos jste ale neměli téměř konkurenci.

Takto bych to nebral. Každá série byla hrozně těžká. Loni se Spartou ve čtvrtfinále byli dva zápasy lepší, vydřeli jsme to. Dřeli jsme jako koně. Letos bylo to samé s Vítkovicemi, těžká série. S Plzní, vítězem základní části, to také byla strašně těžká série. Tohle finále, klobouk dolů před Třincem, protože hráli skvělý hokej. My jsme ale hráli to, co jsme potřebovali, co jsme chtěli, a hrozně jsme si to užívali.

Je to druhý mistrovský titul v řadě. Obhajoba se povedla, svědčí to o dominanci Komety? A čím je vlastně tento klub v tuto chvíli výjimečný?

Řekl bych to asi takto, klobouk dolů před Liborem Zábranským za to, jaký složil tým, jaké hráče přivedl, aby mu pasovali do toho systému, aby mu pasovali lidsky do týmu. Každého si zvlášť vybral, aby to fungovalo. A klobouk dolů před ním. Pokud se potvrdí fámy, které tady běhají, tak mu přeji strašně moc úspěchů u národního týmu.