Kometa má v Lize mistrů druhou výhru, Hradec Králové nestačil na švédské Brynäs
Hokejisté Komety Brno zvítězili v Lize mistrů doma nad dánským Odense 5:2 a i podruhé naplno bodovali. Úřadující český šampion navázal na páteční výhru nad švédským Brynäs 4:1. Hradec Králové také na vlastním ledě po úvodní porážce s Odense 3:4 po samostatných nájezdech opět neuspěl a prohrál s Brynäs vysoko 0:5.
Kometa se ujala vedení v čase 4:46 díky gólu obránce Jakuba Zubíčka. Potom ale nevyužila tři vyloučení soupeře a neprosadila se ani v 81 sekund trvající přesilovce pěti proti třem. V 17. minutě naopak při trestu Hynka Zohorny vyrovnal Mason Klee.
Po 156 sekundách druhé části se Brňané vrátili do vedení. Z pozice mezi kruhy překonal brankáře Niklase Lundströma Hynek Zohorna. Ve 27. minutě odpověděl z dorážky Kevin Karlsson, ale za 122 sekund se prosadili opět domácí díky Šimonu Stránskému. V 53. minutě se Kometa dočkala pojistky vedení díky trefě beka Libora Zábranského. Necelé čtyři minuty před koncem ještě zpečetil výsledek další zadák Tomáš Bartejs.
V brance Hradce Králové dostal tentokrát přednost zkušenější Filip Novotný, jenž ve třetí minutě nedokázal při hře čtyř proti čtyřem pokrýt únik Lucase Petterssona. Krátce nato mu za zády zazvonila tyčka po střele Antona Rödina, ale další chybu jeho spoluhráčů v defenzivě už potrestal Oskar Lindblom.
Přesilovky Hradci nepomohly
Východočeši těžko hledali recept na soupeřovo tempo a nepomohly jim ani dvě přesilovky v prostřední části. Po konci druhé výhody nezpracoval kotouč na modré čáře obránce Ondřej Dlapa, jehož přebruslil Jack Kopacka, a americký útočník poslal Brynäs do pohodlného náskoku.
Ani poté si český zástupce dlouho nevytvořil souvislejší tlak. Teprve dvacetiletý italský gólman Damian Clara, jehož do švédského klubu zapůjčil Anaheim, zastavil domácím všechny střely s výjimkou teče Radovana Pavlíka, která skončila na tyčce. Trenér Tomáš Martinec v 57. minutě zesílil přesilovou hru odvoláním brankáře, jeho tah ale potrestal Rödin a v úplném závěru ještě navýšil skóre Linus Ölund.