Řeči o lehkém soupeři jsou nemístné, Vary si zaslouží respekt, říká trenér Komety Pokorný po postupu

Hokejová Kometa Brno zabojuje o postup do finále play-off hokejové extraligy. Brňané zvládli čtvrtfinále s Karlovými Vary a můžou tak sezonu považovat za úspěšnou. Ale mají ambice jít i dál. Trenér Komety Pokorný zároveň pochválil výkon soupeře. Karlovy Vary 10:47 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Komety Brno se radují z gólu proti Karlovým Varům | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Hráči Komety Brno po těsné výhře 1:0 poráží v šestém zápase série Karlovy Vary a postupují tak do boje o finále Tipsport extraligy. Těsný náskok Kometa bránila skoro 35 minut a závěr si zkomplikovala i tím, že několikrát netrefila prázdnou branku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si dojmy z brněnské šatny po vyhraném zápase

„To už je jedno. Dodá to klid, ale když dá někdo gól do prázdné branky, tak není hrdinou. Hlavně že jsme nedostali a vyhráli zápas. To je nejdůležitější,“ oddychl si brněnský kapitán Jakub Flek, který taky v posledních desítkách sekund spálil jednu šanci. S postupem do semifinále by se Kometa mohla spokojit, Flek ale věří, že má se svými spoluhráči na víc.

Hokejisté Komety Brno zvítězili na ledě Karlových Varů 1:0, po šesti letech postoupili do semifinále Číst článek

„Samozřejmě byl to jeden z cílů, který jsme splnili. Určitě to ale není teď tak, že jedeme nějakou nadstavbu,“ dodává ambiciózně brněnský kapitán.

V semifinále by už neměl v brance Komety chybět gólman Michal Postava, který kvůli nemoci zmeškal tři zápasy. Vrátil se vychytanou nulou. Trenér Kamil Pokorný se ale může opřít i o Gašpera Krošelje, který Postavu zastoupil.

Pochvala soupeři

„Ve všech zápasech nás brankáři drželi. Vlivem různých situací jsme je museli točit a vždycky po vystřídání podali skvělý výkon. Někdy to tak je, že něco zlé je pro něco dobré,“ okomentoval Pokorný výkon svých svěřenců.

Zároveň našel slova chvály i pro poražené. „Chtěl bych dát veliký kredit a respekt Varům. Za mě jsou skokan sezony. Takové řeči, že Kometa je musí lehce zvládnout, jsou nemístné,“ poklonil se Kamil Pokorný houževnatému soupeři.

V semifinále narazí Kometa na jednoho z dvojice favoritů Spartu nebo Pardubice. Soupeře dostanou podle výsledku rozhodujícího zápasu série Hradce Králové s Mladou Boleslaví.