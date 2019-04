Hokejisty Komety povede Petr Fiala, klub představil i první posilu

Hokejisty Komety Brno povede v příští extraligové sezoně jako hlavní trenér Petr Fiala, který podepsal dvouletou smlouvu. Na střídačce nahradí šéfa klubu Libora Zábranského, který již dříve avizoval, že se chce více věnovat plánované výstavbě nové víceúčelové arény v Brně. Asistenty devětapadesátiletého Fialy, který doposud působil u mládeže v Olomouci, zůstávají Kamil Pokorný, Lubomír Oslizlo a Jiří Horáček. Brna 11:03 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala, nový trenér Komety Brno | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Jsem moc rád, že jsme s Petrem dospěli k dohodě. Máme spolu spoustu podobných názorů na hokej. Dlouhodobě prokazuje, že umí pracovat s mladými hráči a i to je jeden z důvodů, proč jsem se pro Petra rozhodl. Chceme pokračovat v trendu zabudovávání talentovaných mladých hráčů, kterých máme v klubu spoustu,“ uvedl Zábranský.

Fiala přichází do Brna z Olomouce, kde působil od roku 2007. Před pěti lety se Hanáci pod jeho vedením vrátili do extraligy. Fiala vedl v nejvyšší soutěži tým rok, poté se přesunul k mládeži. Naposledy byl koučem dorostu.

Během hráčské kariéry hájil dlouhá léta barvy Kladna, dvě sezony odehrál v Trenčíně, kariéru končil v německém Gelsenkirchenu. S Kladnem dosáhl v roce 1980 na mistrovský titul.

„Je to velká výzva. Neznám trenéra, který by nechtěl působit v Brně a nechtěl být úspěšný. Je to velké lákadlo a Kometa je velký fenomén. Mužstvo se radikálně nemění, realizační tým zůstává, až tak velký zásah do života Komety to nebude,“ uvedl Fiala.

Kometa letos neúspěšně útočila na mistrovský hattrick. Po finálových triumfech v letech 2017 a 2018 vypadla v semifinále play-off, ve kterém prohrála s Libercem.

„S Petrem jsme se dohodli na spolupráci na dvě sezony. Všichni uděláme všechno pro to, aby byly úspěšné. Cíl se pro nás samozřejmě nemění. Chceme vyhrávat každý zápas, bavit diváky a samozřejmě postoupit do play-off,“ řekl Zábranský.

Zástupci Komety dnes představili i první posilu, kterou se stal útočník Jakub Lev. Osmadvacetiletý člen širšího reprezentačního kádru přichází z Vítkovic a v Brně podepsal tříletou smlouvu. „Jsem přesvědčen, že u nás bude patřit ke klíčovým útočníkům. A to zejména v ofenzivní činnosti a v přesilovkách. Navíc je u něj výhoda, že může hrát křídlo i centra,“ dodal Zábranský.