Kometa je mírný favorit, Třinec sérii zvládne, říká ke čtvrtfinálovým sériím play-off Milan Antoš

Mistrovskou Kometu čeká v boji o obhajobu titulu Vítkovice, které skončily v základní části čtvrté. Začínat se bude právě na jejich ledě, mírným favoritem jsou ale podle hokejového experta Milana Antoše hosté z Brna.

„Kometa je asi favorit, ale mně se vítkovická hra líbí. Je postavená na dobrých základech. Rychlí obránci, dobrý gólman, kvalitní zkušený útok. Nejsou to žádní mladí kluci, co by zmatkovali a nevěděli, co je play-off,“ říká pro server iROZHLAS.cz hokejový expert Antoš.

Vítkovice čekají na titul dlouhých 37 let, kdy vyhrály ligu před Motorem České Budějovice. Ve finále se naposledy představily v sezóně 2010/2011, kdy podlehly rivalovi ze Třince 1:4.

„Obránci a mladší hráči jsou do hry strašně zažraní. Co jsem viděl, tak jsou schopni překonávat sami sebe. To je podle mě to, co chybělo Spartě v boji s Libercem. Odhodlanost překonat sám sebe a ukázat v tom play-off ještě něco víc. A to Vítkovice mají, a proto si myslím, že budou těžkým soupeřem pro Kometu,“ nezatracuje šance Vítkovic Antoš.

Kvalita na straně Třince, pardubická euforie

Druhá série začne také v Moravskoslezském kraji - mezi Třincem a Pardubicemi. Tam už o favoritovi není pochyb. Třinec postoupil ze třetího místa a nikdy se netají nejvyššími ambicemi.

„Kvalitnější celek má Třinec a Pardubice se tam dostaly na poslední chvíli. Takže tam je podle mě velký předpoklad, že Třinec tu sérii zvládne, že by ji měl ustát a beru ho jako favorita,“ má v tomto případě jasno Antoš.

Pardubickým by ale mohla pomoct euforie z postupu. Tým z východu Čech se v loňském roce jen těsně zachránil v extralize, když se v posledním zápase dostal před Karlovy Vary. Ani začátek této sezóny jim nevyšel podle představ. Nakonec se ale Dynamo dokázalo dostat do první šestky.

„U Pardubic je trochu euforie z přímého postupu do čtvrtfinále. Tam narazí hodně velká kvalita na nadšení. To nadšení z postupu taky dělá dost. Odhodlanost nevzdat se, bojovat. To si myslím, že by mohlo hrát pro Pardubice,“ dodává Antoš.