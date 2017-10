Kometa smetla Liberec a zůstává první, plzeňská série výher pokračovala ve Vítkovicích

Třinec – Sparta 4:1

Po dvou porážkách si hokejisté Třince spravili náladu, když doma porazili Spartu. Pražané naopak podruhé v řadě nedokázali dát víc než jeden gól a znovu tak vyšli bodově naprázdno. Oceláři nakročili k triumfu už záhy po startu duelu. V šesté minutě vedli po gólech Ciencialy a Kovařčíka o dvě branky.

Mladá Boleslav – Zlín 4:1

Jakoby se na Zlínu projevila dlouhá cesta do Mladé Boleslavi. V první třetině totiž hráli jen domácí a dali v ní hned tři góly. Postarali se o ně Klepiš, Valský a Orsava. Zlín v dalším průběhu s Bruslaři srovnal krok. Výsledkově se ale nedokázal přiblížit na rozdíl menší než dva góly. Když už navíc Ondráček snížil, za osmdesát sekund už to neplatilo.

Jihlava – Litvínov 4:1

Důležité body vybojoval nováček z Jihlavy. Naopak Litvínov je pod velkou dekou. Severočeši prohráli pošesté v řadě a v tabulce zůstávají na posledním místě. Dukla se naopak díky třem bodům posunula do první desítky, která by jí na konci sezony zajistila play off.

Pro dnešek je dobojováno, takto vypadají výsledky #TELH: pic.twitter.com/Yxg0VdpymO — Tipsport extraliga (@telh_cz) 6. října 2017

Chomutov – Hradec Králové 2:3

Ještě před pár koly se Chomutov vyhříval na extraligovém čele, jenže teď se mu doma nedaří. Postupně před vlastními fanoušky nestačil na Vítkovice, Plzeň a teď i na Hradec Králové. Východočeši ale prožívají zlepšené období. Porazili Mladou Boleslav a v týdnu si vyšlápli v Lize mistrů na Bern.

Vítkovice – Plzeň 0:2

Nejlepší formu má ze současného pelotonu Plzeň. Škodovka vyhrála pošesté v řadě a v osmi zápasech za sebou odešla minimálně s jedním bodem. Výborné výkony vynesly Západočechy na druhou příčku za vedoucí Kometu Brno. Pokles formy naopak řeší Vítkovice, které prohrály třetí utkání po sobě.

Pardubice – Olomouc 1:2 po prodl.

Po sérii porážek dokázaly Pardubice překvapit na ledě Sparty, jenže v domácím prostředí na výhru z Prahy nedokázaly navázat. Východočeši nezvládali důležité momenty. Inkasovali při vlastním oslabení a navíc je postihl také trest ve hře pro obránce Wisharta. Alespoň bod zajistil domácím Rolinek, ale v prodloužení rozhodl o bonusovém bodu pro Hanáky Skladaný.

Brno – Liberec 7:2

Z Liberce se stává neškodná šelma, především v momentě, kdy Bílí Tygři opustí svůj výběh. Podruhé za sebou si z venkovního duelu vezou sedmigólový příděl a jsou druhým nejhůře bránícím týmem ligy (společně s Olomoucí) po Pardubicích.

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 6. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Kometa Brno 10 8 0 2 40:22 24 2. HC Škoda Plzeň 10 8 0 2 45:19 23 3. HC Oceláři Třinec 10 6 0 4 32:24 20 4. Piráti Chomutov 10 7 0 3 28:21 20 5. BK Mladá Boleslav 10 4 0 6 23:22 15 6. Mountfield HK 10 5 0 5 20:23 15 7. HC Vítkovice Ridera 10 5 0 5 25:24 14 8. HC Sparta Praha 10 5 0 5 27:29 14 9. HC Dukla Jihlava 10 4 0 6 29:31 13 10. Aukro Berani Zlín 10 5 0 5 20:23 12 11. HC Olomouc 10 4 0 6 22:32 12 12. Bílí Tygři Liberec 10 4 0 6 19:32 12 13. HC Dynamo Pardubice 11 3 0 8 27:42 10 14. HC VERVA Litvínov 9 2 0 7 12:25 6

10. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Cienciala (Hrňa, Irgl), 6. O. Kovařčík (Chmielewski, M. Doudera), 29. Roth (Mart. Růžička, Polanský), 50. Adamský (Svačina, Krajíček) – 57. Forman (Říčka, Černoch). Rozhodčí: Šír, Úlehla – Tošenovjan, Kis. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 4 927.

BK Mladá Boleslav – Aukro Berani Zlín 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Klepiš (Žejdl, Orsava), 6. Valský (Pacovský, Knot), 13. Orsava (Klepiš, Žejdl), 36. Orsava (Říha, Němeček) – 36. Ondráček (Ferenc, Freibergs). Rozhodčí: Hribik, Souček – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 2 875.

HC Dukla Jihlava – HC Verva Litvínov 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Žálčík (Anděl, M. Hlinka), 36. T. Kubalík, 46. Seman (R. Hubáček, Čachotský), 57. M. Hlinka (Šidlík, Žálčík) – 41. Nejezchleb (Trávníček, Lukeš). Rozhodčí: Hradil, Horák – Ondráček, Hanzlík. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 4 835.

Piráti Chomutov – Mountfield HK 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 25. Slovák (Mrázek, Vondrka), 50. Poletín (Valach) – 26. Pláněk (Koukal, Vopelka), 41. Köhler (Gregorc, Bednář), 45. Koukal (Bednář, Pavlík). Rozhodčí: Hodek, R. Svoboda – Zavřel, Kajínek. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 4 298.

HC Vítkovice Ridera – HC Škoda Plzeň 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 46. D. Kubalík (Kadlec, Gulaš), 60. Gulaš (Mertl). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Lederer, Gebauer. Vyloučení: 5:8, navíc Květoň (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 7 457.

HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 1:2 po prodl. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 54. Rolinek (Trončinský) – 26. Strapáč (Skladaný), 63. Skladaný (J. Galvas, Vyrůbalík). Rozhodčí: Pešina, Lacina – Zíka, Rampír. Vyloučení: 3:7, navíc Wishart (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7 335.

HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec 7:2 (1:0, 2:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 18. M. Erat (Zaťovič), 36. Vincour (M. Erat, Krejčík), 38. Zaťovič (M. Erat), 42. Krejčík (Zaťovič, M. Erat), 44. Haščák (Štencel, J. Hruška), 45. Haščák (T. Svoboda), 52. V. Němec (Haščák) – 21. Bakoš (Bulíř, Ševc), 26. Ordoš (Plutnar, Vantuch). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík – Jelínek, Komárek. Vyloučení: 9:10, navíc Haščák (Brno), Lakatoš a Vantuch (oba Liberec) 10 min. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7 485.