Kometa zaplatí za fanoušky pokutu 50 tisíc. Po čtvrté pokutě jí hrozí i zavření tribuny s kotlem

Za transparenty v zápase se Spartou, které nabádaly fanoušky k vulgárním pokřikům, dostalo Brno pokutu 30 tisíc a další 20 tisíc zaplatí za pořadatelskou službu, která měla zasáhnout i v průběhu zápasu. Co je ale možná daleko horší, a extralize je to velká vzácnost, hrozí Brnu uzavření tribuny E, tedy hlavního kotle. Fanoušci teď mají měsíční podmínku, a pokud by se situace opakovala nebo i zhoršila, mohou přijít i jiné tresty, o kterých mluví předseda disciplinární komise Karel Holý.

„Následně může dojít i k uzavření celého zimního stadionu a budou muset hrát buď bez diváků, pokud to bude pokračovat, anebo nakonec budou muset hrát i na jiném kluzišti, což by se samozřejmě nikomu nelíbilo,“ vysvětluje Holý.

Majitel a trenér brněnského klubu Libor Zábranský měl telefon nedostupný. Tiskový mluvčí klubu Michal Chylík, se ztotožňuje s tím, co Radiožurnálu řekl o současné situaci jeden z fanouškovského uskupení Modrobílí Michal Jimramovský, který uvedl, že nechce přilívat olej do ohně a je možné, že se fanoušci opravdu zklidní.

Brněnští fanoušci se budou muset kvůli podmínce držet zkrátka do 10. prosince, do té doby sehrají doma 5 utkání. Obě strany teď může těšit i reprezentační pauza, během které je dost času na domluvu, jak by se mělo a mohlo fandit.