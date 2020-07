Potíže extraligových týmů pokračují. Koronavirus se objevil i v Hradci Králové a Českých Budějovicích

Po hokejistech Litvínova míří do karantény hráči dalších extraligových týmů. V Hradci Králové musí do izolace tři osoby, zbytek týmu by se ale měl nadále připravovat na novou sezonu. Jeden pozitivní člen A-týmu byl i u nováčka soutěže Českých Budějovic. Hradec Králové 21:41 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Motoru České Budějovice Václav Prospal | Foto: Jiří Luxík | Zdroj: www.hcmotor.cz

„V uplynulých dnech absolvovali hráči A-týmu Mountfieldu HK testy na přítomnost koronaviru v těle. Na základě rozhodnutí ředitele Krajské hygienické stanice a epidemiologů byli tři hráči Hradce Králové umístěni do karantény,“ uvedl královéhradecký celek na svém webu.

Příprava Hradce by měla začít v pondělí, kdy se celý tým poprvé sejde na ledě. Ani pozitivní testy podle prohlášení nenaruší další přípravu extraligového celku. Jihočeši naopak přípravu pozastaví, ačkoliv je v týmu jen jeden nakažený.

„Z důvodu zjištěné pozitivity na nemoc covid-19 u jednoho člena týmu musí všechny osoby, které s ním přišli do kontaktu, do 6. srpna preventivně do karantény a budou pro ně zajištěny testovací odběry. V následujícím období bude klub při všech svých krocích spolupracovat s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje,“ stojí v prohlášení na webu Českých Budějovic.

Litvínov, Kladno, Slavia

V pátek dopoledne se objevil virus i v kabině Kladna. Prvoligový tým, jehož hráčem i majitelem je Jaromír Jágr, tak musel zrušit páteční přípravné utkání s Ústím nad Labem.

Už dřív putoval celý tým do karantény v Litvínově, kde se nakazil jeden z hráčů. Ve čtvrtek přerušila přípravu po pozitivním výsledku testů i prvoligová Slavia.

Do kontaktu s nakaženými přišla i trojice pardubických hokejistů, ale obavy se nepotvrdily a Dynamo pokračuje v přípravě.

Už 4. srpna je na programu začátek nově vzniklé pohárové soutěže Generali Česká Cup. Šéf extraligy Josef Řezníček Radiožurnálu zdůraznil, že udělá maximum pro to, aby se program dodržel.

„Nejsou to příjemné informace, ale daly se očekávat. Prostředí hokejových stadionů je ideálním prostředím pro ten virus, jak jsem byl ujištěn i nejvyššími autoritami z ministerstva zdravotnictví. Zatím jdeme případ od případu a budeme dělat všechno pro to, aby se zápasy sehrály a nějak jsme ten rozpis poháru naplnili,“ řekl Řezníček v pátek odpoledne, kdy nebyly potvrzené případy z Hradce a Budějovic.