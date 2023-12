Bývalý tahoun Bostonu David Krejčí ve 37 letech ukončil kariéru. Důvodem jsou zdravotní potíže

Hokejový útočník David Krejčí se ve 37 letech rozhodl ze zdravotních důvodů definitivně ukončit aktivní kariéru. Agentura GMG Hockey, která ho zastupuje, to oznámila na sociálních sítích. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2011 v dresu Bostonu v této sezoně nikde nehrál. V létě uvedl, že uvažuje o pozdějším návratu na led, aby se mohl případně představit na květnovém mistrovství světa v Praze. Praha 19:18 1. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista David Krejčí v dresu národního týmu | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

„David došel k tomuto názoru po konzultaci s lékařem, jelikož ho zranění v dolní polovině těla limitují natolik, že se nemůže dostat do pořádného tréninku a zátěže,“ uvedli představitelé GMG Hockey v prohlášení. Krejčí se ke svému rozhodnutí vyjádří na online tiskové konferenci v příštím týdnu.

Za agenturu GMG Hockey bychom Vám chtěli oznámit, že se náš klient David Krejčí rozhodl dnešním dnem ve svých sedmatřiceti letech ukončit svoji hráčskou kariéru ze zdravotních důvodů. 1/4 pic.twitter.com/ujLAbU0bC3 — GMG Hockey (@gmghockey) December 1, 2023

Odchovanec Olomouce v srpnu ohlásil odchod z NHL, v níž odehrál 16 sezon za Boston. Lákal ho ale start na domácím MS a zvažoval, že by hrál v Evropě. Sezonu 2021/22 strávil v extralize v dresu Olomouce.

„Mistrovství v Praze mě láká. Na druhou stranu převažují i jiné věci. Zranění, zdraví. Všechno to mám na váze a je to nahoru dolů. Uvidíme,“ řekl Krejčí na červnovém slavnostním vyhlášení Zlaté hokejky s tím, že zvažuje několik variant.

„Myslím si, že na 99 procent nikde nezačnu sezonu. V NHL, v Čechách, v Evropě, nikde. Jestli mi potrvá rozhodnout se do Vánoc, tak to bude trvat do Vánoc,“ uvedl.

Spekulovalo se o tom, že by mohl v Česku hrát za Olomouc, Třinec nebo Pardubice. Nakonec už se ale ani v extralize neobjeví. V NHL odehrál 1032 zápasů s bilancí 1231 branek a 555 asistencí.

Dalších 160 utkání absolvoval v play off, kde nastřílel 43 gólů a přidal 85 asistencí. S Bostonem rodák ze Šternberka vedle zisku Stanleyova poháru ještě dvakrát postoupil do finále.

V dresu národního týmu Krejčí získal dvakrát bronz na mistrovství světa, třikrát se představil na olympijských hrách.

David Krejčí dnes oficiálně ukončil svou profesionální hráčskou kariéru ze zdravotních důvodů.



Děkujeme za spoustu nezapomenutelných zážitků, které si pro nás na ledě připravil. pic.twitter.com/MmD1wOsUvE — NHL Česko (@NHLcz) December 1, 2023