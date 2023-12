‚Můžeme jen pogratulovat, smeknout a ať si užívá důchod.‘ Vítěz Stanley Cupu Krejčí ukončil kariéru

Hokejoví fanoušci se těšili na návrat Davida Krejčího do extraligy a následně i na jeho umění na domácím mistrovství světa. Majitel dvou bronzů ze světových šampionátů už je ale nepotěší. Vítěz Stanley Cupu s Bostonem, za který hrál šestnáct sezon v NHL, v sedmatřiceti letech ukončil kariéru. Praha 8:42 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Krejčí ukončil kariéru (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

„Nechci udělat náhlé rozhodnutí. Takže i když to potrvá další týden, měsíc, nikam nespěchám,“ říkal Krejčí v červnu na vyhlášení ankety Zlatá hokejka.

Až v polovině srpna se rozloučil s NHL, kde strávil šestnáct sezon v Bostonu a v roce 2011 v jeho dresu získal Stanley Cup. Začalo se tak čím dál víc mluvit o tom, že by se mohl vrátit do extraligy, kde by se připravil na domácí mistrovství světa.

„Na druhou stranu tam převažují zranění a zdraví, takže takhle to mám na váze,“ vysvětloval Krejčí. V pokračování mu totiž bránilo zranění v dolní polovině těla.

„Myslím si, že David se rozhodl správně, jak to cítil. Byl s rodinou po delší době. Celou kariéru člověk někde cestuje a trénuje. Je to samozřejmě škoda pro nás, pro hráče a pro fanoušky, že už ho neuvidíme hrát, ale měl skvělou kariéru a asi si ten pomyslný důchod už zasloužil,“ myslí si Petr Vrána, Krejčího kamarád od dětství v rodném Šternberku a kapitán Třince.

Právě Oceláři měli o Krejčího služby velký zájem. „Určitě bychom si ho dovedli představit v našem mužstvu. Ale má za sebou krásnou kariéru, ke které my akorát můžeme pogratulovat, sejmout pomyslný klobouk a ať si užívá důchod,“ dodává asistent trenéra Motáka Vladimír Országh.

‚Skromný kluk‘

Posledním Krejčího týmem v extralize zůstala Olomouc, kde strávil sezonu 2021/22.

„Jedna věc je, jak se choval v kabině, což jak hráči říkali, tak je to neskutečný. Nikdo by nepoznal, že je to David Krejčí,“ popisuje Krejčího skromnost olomoucký trenér Jan Tomajko.

Potvrzuje to i kladenský kapitán Radek Smoleňák, který s ním nastupoval už v juniorce: „Znám ho úplně od začátků a on se vůbec nezměnil. I přes všechno to, co dokázal, zůstal furt skromný kluk. Všechen respekt, všechna čest. Jeho úspěchy jsou samozřejmě veliké.“

Kromě vítězství v NHL odehrál přes tisíc zápasů v zámoří a nasbíral bezmála 800 kanadských bodů. Na reprezentační úrovni nasbíral zase dvě bronzové medaile z mistrovství světa. Na to nadcházející v Praze a Ostravě už ale David Krejčí, minimálně jako profesionální hráč, nezavítá. Kariéru ukončil ve svých sedmatřiceti letech.

