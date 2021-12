‚Volal jsem mámě, ta brečela a nevěrila.‘ Reichel po premiéře v NHL neskrýval, že byl dojatý

Hokejista Kristian Reichel v roce 2017 odešel do zámoří s jednoznačnou ambicí - jednou si zahrát nejslavnější klubovou soutěž na světě NHL. Sen si splnil zkraje tohoto týdne. Odchovanec litvínovského hokeje se stal čtyřiadvacátým hráčem severočeského klubu, který se dostal až do nejlepší ligy světa. Zařadil se tak po bok například Ivana Hlinky, Jiřího Bubly, Jiřího Šlégra, Martina Ručinského, Roberta Langa nebo svého otce. New York 18:42 21. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristian Reichel | Zdroj: Reuters

„Je to hezký se zařadit mezi ty legendy, co už v NHL hrály a být jedním z nich. Těch tři a půl roku bylo sice dlouhých, ale byl jsem odměněn za tu píli a tu dřinu, co jsem každý den odváděl,“ řekl Kristian Reichel pro litvínovský klubový web. Po premiéře v NHL byl pochopitelně dojatý.

Reichel strávil úvod sezóny na farmě Winnipegu v Manitobě, kde je od loňska asistentem kapitána. Až teď dostal povolávací rozkaz do týmu Jets.

„Když mi zavolal hlavní trenér, tak jsem volal mámě, protože jsem věděl, že bude mít zapnutý telefon. Byla šťastná, brečela a nevěřila tomu, to bylo super. I já jsem byl trochu naměkko, takže to bylo parádní. Táta se to dozvěděl až ráno, a nejdřív si myslel, že si dělám srandu, ale samozřejmě že byl šťastný a moc mi to přál,“ popisoval člen hokejové rodiny.

Kristian Reichel tak jde ve stopách svého otce Roberta, který v NHL odehrál 900 zápasů.

„Tím, že jsem byl spojovaný furt s tátou, že nebudu nikdy tak dobrý a že nejsem dobrý hokejista a že mám vše kvůli jménu, tak je to takové zadostiučinění, že tvrdou prací a pílí se dá vypracovat i na takovou úroveň a splní se vám sny,“ vyprávěl Reichel mladší.

Při své premiéře v NHL odehrál Reichel za Winnipeg ve čtvrtém útoku zhruba čtyři a půl minuty a přispěl k výhře nad St. Louis 4:2. Nervozitu pociťoval nejen na ledě.

„Tím to nekončí. Teď je přede mnou úkol se udržet v NHL týmu co nejdéle.“ řekl Kristian Reichel, který který se stal dalším Čechem, který si zahrál slavnou NHL.