Kritiku beru, musím být prostě lepší, reaguje Pastrňák na vyřazení ze sestavy v zápase proti Seattlu

Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu chápe rozhodnutí kouče Jima Montgomeryho, který ho v nedělním utkání NHL proti Seattlu nechal ve třetí třetině sledovat dění na ledě pouze ze střídačky. Sám si dobře uvědomuje, že musí hrát lépe a očekávají se od něho výraznější výkony, než zatím v sezoně předvedl. Uvedl to po pondělním tréninku hokejistů Bruins. Boston 10:09 5. listopadu 2024

Pětapadesátiletý kanadský kouč odsoudil přes vedení o dva góly nejproduktivnějšího hráče týmu do role diváka na celou třetí dvacetiminutovku a nevyužil Pastrňáka ani na jediné střídání. Boston stav 2:0 udržel a podruhé za sebou slavil výhru s čistým štítem. Český lídr se však snažil pomoci alespoň tím, jak povzbuzoval spoluhráče na střídačce.

Montgomery, jenž od loňska figuruje mezi držiteli Jack Adams Award pro nejlepšího kouče elitní ligy, po utkání nechtěl celou věc nikterak nafukovat. Svůj krok vysvětlil čistě jako „trenérovo rozhodnutí“ a víc ho nekomentoval.

„Upřímně řečeno – musím být prostě lepší,“ řekl Pastrňák po pondělním tréninku. „Přijímám za to plnou zodpovědnost a vím o tom, ale současně s tím se už posouvám dál. Teď už se soustředím na další zápas. Včera bylo včera. A já se nikdy neohlížím zpátky,“ prohlásil Pastrňák, jenž má zatím na kontě ze 13 startů 11 bodů za šest gólů a pět asistencí.

Montgomeryho podle všeho naštvala jeho lehkovážnost z poslední minuty druhého dějství. Bruins hráli při trestu Olivera Bjorkstranda přesilovku, Pastrňák se snažil dostat s kotoučem do útočného pásma, v pozici posledního hráče ale puk při snaze prohodit si protihráče ztratil. Nechybělo mnoho a Yanni Gourde se dostal do úniku. Bruins sice stihli bezprostřední nebezpečí zažehnat a Pastrňák zklamaně vystřídal, ale gólman Jeremy Swayman vzápětí čelil právě zakončení Gourdeho při přečíslení dvou na jednoho.

„To byla vážně hodně špatná ztráta puku. Ale jak už jsem řekl, tak přijímám za to všechno plnou zodpovědnost. Jdu dál a rozhodně nechci být nějak rušivým článkem tohoto týmu. Kluci vědí, co k nim tady cítím a jak je vnímám. Tohle bylo z mé strany špatné rozhodnutí ve hře. Zodpovědnost za to beru na sebe, ale už se koukám dopředu,“ řekl český útočník.

Odvážný kouč Montgomery

Nebylo to během nepřesvědčivého vstupu Bruins do sezony poprvé, co Montgomery zamířil do řad největších es a týmových lídrů. Při porážce 1:2 v prodloužení na ledě Utahu to od něho schytal právě za zbytečnou ztrátu puku kapitán Brad Marchand. Od toho nejpovolanějšího, jenž už nyní patří ke klubovým ikonám, ale přišla jasná slova zastání.

„Je nešťastné, jak jsou trenéři kvůli takovým věcem zkoumaní a prověřovaní,“ prohlásil tehdy v reakci Marchand. „V dnešní době chybí zodpovědnost, protože lidé nezvládají těžké chvíle. Když uděláš takovou chybu, zasloužíš si to také slyšet,“ přiznal sebekriticky.

Montgomery v pondělí neopomněl vyzdvihnout Pastrňákovu reakci. Líbilo se mu, že i když musel být vnitřně zklamaný, nedal na sobě nic znát a žil naplno s týmem. „Byl neuvěřitelný. A byl velmi hlasitý, v posledních patnácti sekundách zvedal hráče a zdůrazňoval jim, jak je to pro nás důležité vítězství,“ ocenil Montgomery.

„Říkám to už od začátku a řekl jsem to už mnohokrát. Mám opravdu štěstí, že mohu pracovat právě s takovými lídry, které tu máme. To je opravdu velké štěstí. Někde jinde může být tohle velký problém, ale tady je nastavená taková kultura, v níž má zodpovědnost své místo. Právě díky takovému přístupu mohu brát všechny hráče stejně a na každém z nich ji vyžadovat,“ dodal Montgomery.

V noci na středu se Bruins po dvou výhrách s čistým kontem za sebou představí v Torontu. „Pro náš tým to byl důležitý víkend, ale hodně práce je před námi. Víme, že můžeme být ještě lepší. A to je také náš cíl – zlepšovat naši týmovou hru v každém zápase,“ prohlásil Pastrňák.