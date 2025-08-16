Kvalita hokejové extraligy se hrozně zlepšila. Díky bohatým majitelům přichází lepší hráči, říká Jágr
U Lipeňské přehrady začal tradiční sportovní festival. Mezi návštěvníky, kteří už první den zavítali do jižních Čech, je i nejlepší Evropan v historii NHL Jaromír Jágr. Jakého závodu se plánuje zúčastnit? A co říká o přípravě na novou sezonu hokejové extraligy?
Na sportovním festivalu na Lipně se rámci projektu Nadace ČEZ s názvem Pomáhej pohybem se chystáte na handbike, je to tak?
Ano, chystám se na to. Myslím, že jsem připravený, že jsem v nejlepší formě za posledních deset let.
Poslechněte si rozhovor s Jaromírem Jágrem, který navštívil sportovní festival na Lipně
Právě na handbiku jste tady už závodil s Barborou Strýcovou a vypadal jste docela vypadal vyčerpaně.
Ale to bylo dávno, myslím, že před třemi lety. Myslím, že tentokrát budu lepší.
Chystáte se i do souboje s lipenskou přírodou? Pojedete na kole?
Ano, zítra v 11 hodin začíná závod nejen s přírodou, ale mám sázku s mojí přítelkyní Dominikou, která říkala, že mě porazí, a já tomu moc nevěřím. Kdyby mě porazila moje přítelkyně, nemohl bych si říkat sportovec. Ale uvidíme, třeba mě překvapí.
Na co při takovém závodě sázíte? Budete se spoléhat primárně na vlastní energii?
Hlavně sázím na to, že 20 kilometrů nemůže vydržet. Co si pamatuju, jsou tady docela kopce, takže jsem zvědavý, v jaké je formě.
Po zmíněném závodě před třemi lety jste dorazil do cíle vyčerpaný a zmrzlý. Dokonce jste říkal, že na Lipno už nikdy nechcete. Je to tak?
Máte pravdu. Překvapilo mě to. Byl jsem zvyklý jezdit na kole, když jsem byl mladý, a myslel jsem si, že je to stále to stejné. Ale věk se načítá a byl jsem překvapený, jak to náročné. Tehdy jsem měl 120 kilo, letos jsem trochu zhubnul, vážím okolo 110, 108, takže by se mělo jet lépe.
Jak jste na tom momentálně hokejově a jak je na tom Kladno po všech změnách, které ho potkaly?
Věřím, že na tom budeme líp, než jsme byli v posledních letech. Jsem rád, že má nový majitel Tomáš Drastil obrovský zájem, aby byl na Kladně znovu úspěch a dělá pro to maximum.
Já se mu budu snažit pomoct, kdykoliv to půjde. Takže věřím, že máme daleko lepší tým a měli bychom se umístit lépe. Ale je to sport. Nikdy nevíte, jak to dopadne.
Cítíte, že máte volnější ruce, když má Kladno jiného majitele a můžete se teď koncentrovat pouze na hru?
Volnější ruce mám, ale abych byl upřímný, kvalita extraligy se hrozně moc zlepšila, jde hrozně moc nahoru. A je to dané také tím, že do hokeje přichází spousta nových majitelů, kteří jsou bohatí, přináší spoustu peněz a tím pádem přichází daleko kvalitnější hráči, než tu byli dřív.
Takže i když si myslím, že jsem lépe připravený, než jsem byl, je to pro mě těžší, než to bývalo. Protože kvalita je opravdu daleko lepší než dřív.