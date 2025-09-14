Lantoši řídil výhru českobudějovických hokejistů 4:1 nad Plzní. Třinec zdolal Liberec 4:2
Hokejisté Českých Budějovic vyhráli ve 3. kole extraligy v Plzni 4:1. Dvěma góly a asistencí to zařídil slovenský útočník Róbert Lantoši, který se po letním příchodu v Liberce prosadil poprvé v novém působišti. Tři asistence zaznamenal Nick Olesen. Indiáni ztratili první body v sezoně. Třinec porazil Liberec 4:2. Vyrovnaná bitva přinesla nejvíce událostí ve třetí třetině, kde se podařilo Ocelářům otočit zápas.
Plzeňský klub se při ceremoniálu před utkáním rozloučil s útočníkem Miroslavem Indrákem, který ve 30 letech kvůli zranění kolena ukončil kariéru.
V úvodu nejdříve zahrozil hostující Beránek a po kombinaci s Ordošem se dostal před Malíka kapitán Motoru Bulíř, ale puk nezpracoval. Další možnost měl Harris a v 8. minutě už po Olesenově zadovce otevřel skóre Lantoši, který se trefil z pravého kruhu do protějšího horního rohu branky. Odpovědět mohl Schleiss a při Přikrylově trestu se dostal po Beránkově zaváhání před Kloučka Holešinský, zakončení mu však nevyšlo.
Ve dvanácté minutě se trefil od modré čáry Zámorský, ale po trenérské výzvě hostů branka sudí Jaroš se Zeliskou gól neuznali, protože Kloučka atakoval v brankovišti Sedláček. Plzeň se neprosadila ani při Bulířově vyloučení. Po trestech Lva a Maláka měl Motor na 100 sekund přesilovou hru pěti proti třem, při které ale se dokázal dostat do šance domácí Lalancette.
Navyšování náskoku
Zvýšil náskok Českých Budějovic mohl ve 24. minutě Novák, ale po Přikrylově přihrávce Malíka neprostřelil. V čase 25:47 při Měchurově trestu už zvýšil Lantoši, který nadvakrát překonal plzeňského gólmana. Ve 28. minutě dostal Harris po přezkoumání sudích u videa trest na dvě plus dvě minuty za zásah vysokou holí do obličeje Villeho Petmana, ale domácí velký nápor gólově nezúročili.
Ve 34. minutě zamířil do posunuté branky Harris, rozhodčí ale gól po přezkoumání na videu neuznali. Na druhé straně neuspěl sám před Kloučkem Mikko Petman. V 38. minutě fauloval Merežka v šanci Kubíček, Jihočeši ale zvládli i další oslabení.
V úvodu závěrečného dějství vysunul Koláček do úniku Ordoše, který ztroskotal na Malíkovi. Ve 46. minutě domácí snížili. Z levého kruhu prostřelil Kloučka Strnad a ve svém dvanáctém extraligovém zápase oslavil premiérovou branku.
Plzeň se ubránila v oslabení po špatném střídání, ale v 55. minutě při Percyho trestu pojistil náskok tečí Novák. Při Beránkově vyloučení sáhla Plzeň k power play. V té pokračovala a Beránek pečetil do prázdné branky.
Těsná výhra Třince
Utkání začalo v opatrném tempu. Výraznější rozruch nenastal ani po zhruba pěti minutách hry, kdy dostali domácí Oceláři přesilovku. Během ní totiž fauloval po ztrátě kotouče třinecký Flynn, takže výhoda domácích už po minutě skončila. V polovině prvního dějství dostal plnohodnotnou přesilovku Liberec, ale rovněž bez efektu. Slezané si poté zahráli v početní výhodě hned čtyřikrát, gól ale nevstřelili.
Jednačtyřicet vteřin početní převahy pět na tři si třinečtí hokejisté přenesli ještě do druhé třetiny, ani to ale k první změně skóre nevedlo. Úmornou bitvu a bezbrankové skóre odšpuntoval až ve 28. minutě Daňo. Po nahozeném kotouči si sjel mezi kruhy pro přihrávku od Kurovského a dělovkou z první překonal libereckého brankáře Kváču. Úvodní branka zápasu měla magický efekt pro tempo hry, které rapidně vzrostlo a s tím přibylo i šancí.
Krátce po začátku druhé poloviny zápasu hrál Liberec přesilovku, která už zužitkována byla. Sám před brankovištěm Mazance se na chvíli zjevil Lenc, dostal nahrávku od Procházky a z bezprostřední blízkosti vyrovnal.
Čím rychleji ubíhaly minuty ve třetí třetině, tím víc bylo jasné, že diváci ve Werk aréně tentokrát mnoho branek neuvidí. V polovině závěrečné části vletěl do útočného pásma Lenc, vystřelil přes obránce a jeho střela zaplachtila pod lapačkou Mazance až do sítě.
Otočka skóre
Vedení hostům ale nevydrželo dlouho. Už po třech minutách napřáhnul obránce Marinčin a bylo znovu vyrovnáno. Domáčí pokračovali v tlaku a brzy se přihlásil z řad Ocelářů o slovo další sváteční střelec. Nedomlel nahodil puk na branku od levého mantinelu a ten k překvapení všech skončil v síti
Dvě a půl minuty před koncem si vzala liberecká lavička oddechový čas a odhodlala se k power play. Vyrovnat ale hosté nedokázali, naopak se počtvrté prosadil Kurovský.
3. kolo hokejové extraligy:
HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 2:4 (0:0, 2:1, 0:3),
Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 4:2 (1:0, 2:2, 1:0),
HC Škoda Plzeň - Banes Motor České Budějovice 1:4 (0:1, 0:1, 1:2),
HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:0 (1:0, 1:0, 0:0),
HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 4:1 (0:0, 3:1, 1:0),
HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:2 (0:0, 1:1, 3:1),
HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).