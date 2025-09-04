Laťka z minulé sezony je hodně vysoko. Věřím, že se diváckému rekordu alespoň přiblížíme, říká Loukota
Až v úterý 9. září začne hokejová Tipsport extraliga, bude mít před sebou jeden rekord k překonání. Je to ten v návštěvnosti. Minulá sezona byla výjimečná a přilákala na stadiony nejvíce fanoušků v historii. Teď to ale bude těžší.
„Bude to určitě náročné, protože program je zhuštěný. Hraje se třikrát týdně a musíme určitě respektovat reprezentační přestávky. Exkluzivitu má i Liga mistrů, takže náročné to bude i pro fanoušky. Může se stát, že váš oblíbený klub bude hrát třeba i třikrát týdně na domácí půdě,“ říká ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota.
Poslechněte si ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty o návštěvnosti zimních stadionů
Právě třítýdenní olympijská přestávka může za to, že extraliga má od září do února hodně našlapaný program.
V minulé sezoně to bylo více než 2 miliony a 100 tisíc fanoušků v základní části, dohromady s play-off se číslo vyšplhalo na dva a půl milionu lidí na tribunách. Teoreticky to je tak, že každý čtvrtý Čech šel v minulé sezoně jednou na hokej.
„Musím klubům poděkovat za spolupráci. Dík patří i majitelům a sponzorům, kteří do toho dávají finanční prostředky a snaží se za každou cenu přilákat fanoušky na zimní stadiony,“ pokračuje ředitel soutěže Martin Loukota.
Nabitý program a extraligové taháky
Domácí rekord v návštěvnosti si vylepšila Sparta. Dostala se skoro na 13 tisíc diváků v průměru na zápas, což souvisí i s velikostí haly.
Venku naopak nejvíc táhlo Kladno, které sice do konce soutěže hrálo o to, aby se vyhnulo baráži, ale stále lidi zajímá, jak hraje Jaromír Jágr. Když hrálo Kladno venku, stadiony byly v průměru zaplněné z více než devadesáti procent.
„Laťka je hodně vysoko. Měli jsme rekordní sezonu a věřím, že se tomu minimálně vyrovnáme. Program do olympijské přestávky je ale opravdu super nabitý,“ uznává Loukota.
Sezona hokejové extraligy začne na stadionu, který měl největší procentuální obsazenost. Hala Motoru České Budějovice byla v zápasech obsazená z devadesáti šesti procent.
A protože příští úterý začnou Jihočeši sezonu proti Spartě, dost možná bude číslo větší a klidně tříciferné. Všechna další utkání prvního kola Tipsport extraligy se pak budou hrát příští středu.