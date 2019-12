Hokejisté Finska vyrovnali zápas s Českem. Těm zajistil druhý bod po 23 sekundách prodloužení Sedlák

Čeští hokejisté vedli v zápase s Finskem již 3:1. Seveřané se ale nevzdali a v 60. minutě v power play vyrovnali. Dva body Čechům zařídil po 23 sekundách prodloužením svým druhým gólem Lukáš Sedlák. Plzeň 23:00 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté oslavují výhru proti Finsku v rámci Channel One Cupu. | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

Češi vstoupili do svého úvodního zápasu v rámci Channel One Cupu aktivně. Úvodní gól vstřelil Finsku již v šesté minutě Martin Zaťovič, když doklepl do odkryté branky přihrávku Milana Gulaše. Vzápětí se neprosadili dorážkou Lukáš Rousek, ani tvrdou ranou Dmitrij Jaškin. Povedenou tečí to ale v desáté minutě Jiří Sekáč, který tak navýšil na 2:0.

Finové se ale nedali a o tři minuty později snížili. Únik dvou na jednoho zakončil přesnou trefou do odkryté části branky Hannes Björninen. Následně Seveřané nevyužili přesilovou hru. Necelé tři minuty před koncem první třetiny tak vrátil domácím dvoubrankové vedení Lukáš Sedlák.

Na rozdíl od první dvaceminutovky v té druhé fanoušci žádný gól neviděli. V dobré šanci se ocitli nejprve Valtteri Puustinen, který branku Romana Willa přestřelil a Valtteri Kemiläinen následně nastřelil tyč. Poté střílel opět Zaťovič, ale podruhé v zápase se neprosadil. Posléze se před brankou ocitl Juho Lammikko, ale ve finální fázi mu puk přeskočil hokejku. V závěru třetiny se ještě zaskvěl Eetu Laurikainen, který vykopl střelu Gulaše.

Hráči Finska se ale nevzdali a během necelých dvou minut v polovině poslední třetiny si připsali dvě gólové šance. Will ale nejprve zastavil střelu Juliuse Nättinen a následně Jere Sallinen českou branku přestřelil. V 51. minutě ale již Will nestačil na střelu Lammikka, který zamířil přesně do pravého horního roku branky.

Finové nadále tlačili český tým a snažili se o vyrovnání. Minutu a 20 sekund před koncem základní hrací doby vsadili vše na jednu kartu, když odvolali brankáře Laurikainena. O 32 sekund později se jim tento riskantní tah vyplatil, když během clonění před brankou tečoval puk za Willova záda Veli-Matti Savinainen.

Prodloužení trvalo ale pouhých 23 sekund. Střelou mezi betony se prosadil Sedlák, který si tak v utkání připsal druhý gól a rozhodl tak o vítězství české reprezentace.

Hokejový turnaj Channel One Cup v Plzni, součást Euro Hockey Tour:

Česká republika - Finsko 4:3 v prodloužení (3:1, 0:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Zaťovič (Gulaš), 10. Sekáč (Tomášek), 18. Sedlák (Moravčík, Nestrašil), 61. Sedlák - 13. Björninen (Karjalainen), 52. Lammikko, 60. Savinainen (Kemiläinen).

Rozhodčí: Sjöqvist, Öhlund (oba Švéd.) - Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 6988.

Sestava:

Česká republika: Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Mozík, Klok, Pyrochta, Hrbas - Gulaš, Filippi, Zaťovič - Jaškin, Sedlák, Nestrašil - Tomášek, Horák, Sekáč - Lenc, Rousek, Beránek. Trenéři: Miloš Říha st., Miloš Říha ml., Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Finsko: Laurikainen - Pokka, Koivisto, Kemiläinen, Melart, Eronen, Friman, Seppälä, Reunanen - Puljujärvi, Lammikko, Savinainen - Palmu, Siikonen, Julius Nättinen - Suomi, Paajanen, Puustinen - Sallinen, Björninen, Karjalainen. Trenéři: Jukka Jalonen, Mikko Manner a Antti Pennanen.