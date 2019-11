Češi vyhráli po sedmi letech úvodní zápas sezony, když přehráli Švédsko 3:1. Finsko porazilo Rusko 4:3

Ve čtvrtek začala hokejová sezona také reprezentačním týmům. V rámci Euro Hockey Tour porazilo Finsko 4:3 Rusko a český národní tým vyhrál 3:1 nad Švédskem. Češi tak v úvodním zápase sezony vyhráli po sedmi letech, kdy v roce 2012 porazili také Švédy stejným výsledkem. Leksand/Švédsko 22:54 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dmitrij Jaškin oslavuje gól do sítě Švédska | Foto: Ulf Palm | Zdroj: ČTK / AP

Česko – Švédsko 3:1

Utkání nabídlo bezbrankovou první třetinu. Češi v ní od šesté minuty hráli klasickou přesilovou hru. Během té ale branku Adama Reideborna neohrozili. V 11. minutě zkusil pozornost Romana Willa v české brance Carl Klingberg, ale gólman působící ve švédské lize včas sklapl svoje betony. V závěru první dvacetiminutovky se pokusil o střelu Hynek Zohorna a poté také Tomáš Rachůnek a vzápětí Dmitrij Jaškin, o všechny se ale postarala švédská obrana.

Na začátku druhé třetiny získalo výhodu přesilové hry Švédsko. Ani jeden z pokusů ale Willa nepřekvapil a naopak v oslabení se ke tvrdé střele dostal Radim Zohorna. Reideborn byl ale pozorný. Skóre utkání tak otevřel ve 25. minutě Jaškin, který dorazil do branky puk po střele Jakuba Krejčíka, kterou Reideborn vyrazil jen před sebe.

O šest minut později ale bylo vyrovnáno, když se střelou zápěstím prosadil Mikael Wikstrand. Následně Češi hráli přesilovou hru, kterou využili již po 37 sekundách zásluhou Jana Kováře. A poté se naopak český tým ubránil, když dvouminutový trest za příliš mnoho hráčů na ledě odpykával Tomáš Rachůnek.

Další hru v oslabení si český tým vyzkoušel od 44. minuty. Střelu Jespera Sellgrena ale Will vyrazil. Sedmadvacetiletý brankář se zaskvěl také o šest minut později, když se Andrej Šustr nenašel přihrávkou Jana Kováře a nabídl tak šanci soupeři. Poté byl vyloučen Michal Řepík, a Čechy při šanci Wikstrand a Mathiase Broméa podržel opět Will. Následně se do vzájemné šarvátky dostali Kovář s Danielem Brodinem, za který oba dostali menší trest za hrubost. Dvě minutu a jednu sekundu před koncem zápasu odvolali Švédové brankáře. Power play využil po 13 sekundách Řepík, který tak upravil na konečných 3:1.

Rusko – Finsko 3:4

V úvodní třetině utkání byli Rusové aktivnější. Jejich snaha je jim vyplatila v šesté minutě, kdy Anton Burdasov nalezl přesnou přihrávkou mezi kruhy Damira Šaripzjanova, který propálil vše, co mu stálo v cestě. O šest minut později byl v dobré pozici Fin Kristian Kuusela. Ten se pokusil přelstít Ivana Bočarova v brance sborné střelou mezi betony, ale čtyřiadvacetiletý gólman byl připraven. V závěru první třetiny dostalo Rusko k dispozici přesilovou hru, ve které se ale prezentoval pouze Anton Burdasov nepřesnou střelou.

Do druhé části hry vstoupili Finové aktivněji, což potvrdil ránou od modré Juuso Vainio. Brankář Bočarov puk vyrazil. Na druhé straně hřiště se podobným pokusem snažil navýšit vedení svého týmu Konstantin Okulov, ale Harri Säteri vyrazil puk holí mimo branku. Poté dostal od rozhodčích Rus Arťom Blažijevskij trest na dvě minuty plus osobní desetiminutový trest za úder do oblasti hlavy a krku.

Nabídnutou hru v početní výhodě Finové využili. Konkrétně Harii Personen, který těsně před brankářem tečoval střelu Mikka Lehtonena. Ruský kouč Alexej Kudašov si vzal trenérskou výzvu kvůli postavení střelce gólu oproti jeho brankáři, ale sudí ani na videozáznamu žádný prohřešek ze strany Lehtonena neviděli, gól uznali a bylo vyrovnáno.

Poté fauloval Damir Šaripzjanov ve střelecké pozici Sakariho Manninena, což rozhodčí ocenili dvouminutovým vyloučením a trestným střílením, které faulovaný hráč střelou k pravé tyči využil a otočil tak stavu utkání. To trvalo pouhých 38 sekund, po kterých ranou z pravého kruhu vyrovnal na 2:2 Rušan Rafikov.

Na začátku poslední třetiny byli ve krátkém sledu vyloučeni dva Finové a Ruko tak dostalo k dispozici více než minutu dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Tu, tři sekundy před jejím skončením, využil opět Rafikov. Zbytek klasické přesilové hry Rusové nevyužili. O minut později byl naopak vyloučen Alexej Makejev.

Také Finové byli v početní výhodě úspěšní a to po 25 sekundách zásluhou Mira Aaltonena. Skóre zpět na stranu Finska přenesl v 51. minutě svým druhým gólem v utkání Personen. Rusové ve zbytku zápasu nabídli svému soupeři ještě dvě klasické přesilové hry a v závěru utkání se pokusili o hru v šesti bez gólmana. Ani v jedné situaci ale ani jeden z týmů již neskóroval.

