‚Jedním z faktorů bylo, že chytá zdejší ligu.‘ V zápase proti Švédsku bude střežit českou branku Will

Branku českých hokejistů v úvodním utkání nové reprezentační sezony na turnaji Karjala proti Švédsku bude ve čtvrtek hájit Roman Will. Trenéři se pro něho rozhodli i proto, že působí v Rögle ve švédské lize. Zápas v Leksandu začne v 18.30. Leksand/Švédsko 17:06 7. listopadu 2019

V české výpravě na severu Evropy je trio brankářů. Dalšími jsou Marek Langhamer z Chabarovsku a opora brněnské Komety Karel Vejmelka. Trenéři avizovali, že každý z nich by měl odchytat jedno utkání v turnaji. „Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) půjde do branky Roman Will a připravený bude Marek Langhamer. Jedním z faktorů určitě bylo i to, že Roman chytá zdejší ligu,“ řekl novinářům asistent trenéra Karel Mlejnek.

Proti výběru Švédska nastoupí kompletní čtyři pětky. Reprezentační debut si může odbýt třiadvacetiletý útočník Jiří Smejkal ze Sparty. „Regule Euro Hockey Tour nám umožňují chodit do zápasů s 21 hráči do pole, takže Jirka Smejkal bude na pozici třináctého útočníka,“ uvedl Mlejnek.

Jinak se realizační tým drží složení týmu, jak ho poskládal na středečním tréninku v Praze před odletem do Švédska. Volno tak tentokrát mají vedle třetího gólmana Vejmelky také obránce David Musil a útočníci Ondřej Beránek a Michal Kovařčík.

Na Švédy by měla platit taktika, která na světovém šampionátu přinesla vítězství 5:2. „Byť tady nemáme hráče, které jsme měli na mistrovství světa, tak budeme chtít vyjít z konceptu hry, s níž jsme proti nim v Bratislavě hráli. To znamená, že budeme chtít být dostatečně agresivní a mít kvalitní pohyb od samého začátku utkání,“ nastínil Mlejnek.

Předpokládaná sestava ČR:

Will - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, M. Doudera, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, T. Rachůnek - M. Stránský, Filippi, R. Pavlík - Smejkal.