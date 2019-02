Bude to válka, burcuje Jaromír Jágr spoluhráče před čtvrtfinále play-off proti Přerovu

Po trefě do sítě Detroitu čekal hokejista Jaromír Jágr na další soutěžní gól 474 dnů. Místo v NHL ale skóroval v první české lize proti Litoměřicím. Jeho Kladnu to ale na domácí vítězství na závěr základní části soutěže nestačilo. Kladno 16:35 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v kladenském dresu | Foto: ČTK

Útočník Jaromír Jágr se sice v úterý poprvé od listopadu 2017 radoval ze vstřeleného gólu v soutěžním zápase, Kladno ale přesto prohrálo v posledním kole 1. ligy s Litoměřicemi 4:5 po nájezdech.

„Chtěli jsme udělat radost našim fanouškům, kteří přišli na tento zápas. Nešetřili jsme se, to mohli lidi vidět ve třetí třetině. Udělali jsme dvě chyby, které nás stály zápas. Osud tomu tak chtěl, já jsem dal tyčku za stavu 4:3, to mohl být konec, měli jsme spoustu šancí v prodloužení,“ litoval slavný hráč.

Litoměřice díky zisku druhého bodu v samostatných nájezdech na poslední chvíli postoupily do play-off na úkor Frýdku-Místku.

„Nikdo nemůže říct, že jsme to vypustili. My jsme jeli naplno. Není to jednoduché být v pozici, kdy rozhodujete o osudu jiného mužstva. Já bych byl nejradši, kdyby si to Frýdek-Místek rozdal s Litoměřicemi v jednom zápase, ale realita je prostě taková, že my jsme rozhodli o osudu někoho jiného, což není nikdy příjemné, ale nedá se nic dělat,“ uvažoval Jaromír Jágr.

Kladno mělo již dříve jistou účast v play-off 1. ligy. Poslední kolo základní části už jen určilo, že soupeřem Středočechů ve čtvrtfinále bude Přerov.

„Teď už není čas na legrácky. Teď už je to byznys, teď už je to válka. My si nemůžeme myslet, že teď někdo přijede a bude nás klepat po zádech, kór ne Přerov, to v žádném případě. Já vím, že to bude válka,“ burcuje Jaromír Jágr kladenské hokejisty před úvodním čtvrtfinále play-off proti Přerovu.