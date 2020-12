Trefy nováčků nestačily, hokejová reprezentace začala turnaj v Moskvě porážkou s Finy

Čeští hokejisté prohráli na úvod Channel One Cupu v Moskvě 3:4 s Finskem, kterému podlehli po čtyřech vítězstvích ve vzájemných zápasech. Svěřenci trenéra Filipa Pešána v utkání ani jednou nevedli. Porážku neodvrátily ani branky debutantů Lukáše Jaška a Dominika Lakatoše a trefa nejlepšího střelce KHL Dmitrije Jaškina. Druhý zápas čeká český tým v sobotu od 13.30 proti domácímu Rusku. Moskva 14:57 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání hokejového Channel One Cupu mezi Českem a Finskem | Foto: AP/Pavel Golovkin | Zdroj: ČTK

V sestavě Pešánova týmu se objevilo hned šest nováčků. Vedle Jaška, který si v utkání připsal dva body, a Lakatoše debutovali v reprezentaci další útočníci Adam Zbořil a Petr Kodýtek i obránci Dominik Mašín a Pavel Pýcha.

V kabině je to téma, nedá se o tom nemluvit, říká reprezentační brankář Furch o nepokojích v Minsku Číst článek

Finové se ujali vedení ve čtvrté minutě. Obránce Sund se protlačil po pravé straně z rohu až před Furcha a otevřel skóre. Odpovědět mohl po Jaškově zadovce Rousek, ale finská defenziva jej k zakončení nepustila. Na druhé straně mohl zvýšit po Karjalainenově přihrávce Tyrväinen.

Ve 13. minutě se dočkal Pešánův výběr vyrovnání. Lencův pokus šikovně tečoval mezi Olkinuorovy betony Jašek. Při Šustrově vyloučení, během něhož se dostal na led do oslabení poprvé do hry i debutant Kodýtek, dokázali Finové získat vedení zpět. Do prázdné branky po Karjalainenově přihrávce zakončil Ruohamaa.

Po 125 sekundách druhé části vedli Finové o dvě branky. Lindbohmovu střelu od modré čáry tečoval k levé tyči Furchovy branky Karjalainen. Hned za 16 sekund odpověděl Lakatoš, který se trefil z levého kruhu nad lapačku gólmana Magnitogorsku.

Finové se ubránili při Tyrväinenově trestu a v oslabení mohli sami udeřit, ale v přečíslení dvou na jednoho po Junttilově přihrávce trefil Ikonen horní tyč. Češi odolali při Vitáskově trestu, ale zkrácenou početní výhodu po Sedlákově vyloučení v české přesilovce už Jalonenův tým využil díky Rantakariho střele z levého kruhu.

V 35. minutě šel za chyby na buly pykat Tyrväinen, hned za dvě vteřiny jej následoval za faul Lindbohm a po čtvrt minutě využil přesilovku pěti proti třem po Jaškově přihrávce z pozice mezi kruhy Jaškin.

Český tým se marně snažil vyrovnat v dalších přesilovkách při pobytu Sala a Lindbohma na trestné lavici. Ve 45. minutě měl další možnost po rychlém protiútoku Jaškin, ale nepodařilo se mu ho úspěšně zakončit. Furch kryl při Pýchově vyloučení Puustinenovu šanci. Stav se nezměnil ani v závěrečné 71 sekund trvající power play.

V Euro Hockey Tour utrpěli Češi po úvodních dvou výhrách druhou porážku za sebou a právě Finové je bodově dostihli na druhém místě.

Šance ve třetí třetině kýžené vyrovnaní nepřinesly, a tak z prvního duelu v Moskvě odcházíme bez bodu.



Děkujeme všem za podporu na dálku! #narodnitym #jakolev #FINvCZE pic.twitter.com/fsEDy8SICv — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 17, 2020

Hokejový turnaj Channel One Cup, součást Euro Hockey Tour:

ČR - Finsko 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Jašek (Lenc, Mašín), 23. Lakatoš (A. Zbořil), 35. Jaškin (Jašek, Nestrašil) - 4. Sund (Ilomäki, Ojamäki), 18. Ruohomaa (Karjalainen, Ojamäki), 23. Karjalainen (P. Lindbohm Junttila), 34. Rantakari (Kaski, Julius Nättinen). Hlavní rozhodčí: Oskirko, Judakov (oba Rus.). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

ČR: Furch - Šustr, Mašín, D. Sklenička, Vitásek, Košťálek, Pýcha - Jaškin, D. Kaše, Nestrašil - Radil, L. Sedlák, D. Šťastný - Lenc, Jašek, Rousek - P. Zdráhal, A. Zbořil, Lakatoš - Kodýtek. Trenér: Filip Pešán.

Finsko: Olkinuora - Kaski, Sund, Rantakari, R. Salo, Hietanen, P. Lindbohm, Pokka, Vittasmäki - Ojamäki, Ilomäki, H. Pesonen - Puustinen, Ruohomaa, Julius Nättinen - J. Karjalainen, Tyrväinen, Junttila - H. Ikonen, R. Leino, Turunen. Trenér: Jukka Jalonen.