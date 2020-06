‚Důsledky krize se budou projevovat ještě dlouho.' Hokejový svaz přišel v minulém týdnu o 25 milionů

Výnosy hokejového svazu vzrostly ze 453,3 milionu korun z roku 2016 na 672,4 milionu v loňském roce, tedy téměř o polovinu. V novém období bude ale podle prezidenta svazu Tomáše Krále hlavní výzvou vyrovnat se s ekonomickými dopady pandemie koronaviru. Již dříve svaz avizoval, že jen za poslední sezonu znamenalo její předčasné ukončení pro český hokej na klubové a reprezentační úrovni ztrátu finančních příjmů ve výši půl miliardy korun. Praha 19:36 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident hokejového svazu Tomáš Král | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Podle průzkumu, na němž se podílely dvě třetiny účastníků Tipsport extraligy, první a druhé ligy, utrpěly tyto kluby v důsledku pandemie covidu-19 a předčasně ukončené sezony ztráty v souhrnné výši 367,8 milionu korun. Jde o příjmy ze vstupného, smluv s partnery, merchandising, catering, pronájmy prostor a ledových ploch a další.

„Stejným problémům čelíme na úrovni svazu. Musíme proto pracovat s rozpočtem, který bude pro příští rok zhruba o 15 až 20 procent nižší. Jen z praxe mohu říci, že za minulý týden jsme si škrtli 25 milionů korun, jednak za to, že jsme nesplnili některé věci vůči partnerům, jednak proto, že už dva poměrně významní stabilní partneři v podobě dvou nadnárodních společností nám sdělili, že jejich marketingový budget se zcela zásadně mění,“ přiznal Král.

Neprozradil však, o které konkrétní firmy se jedná. „Asi by to nebylo seriózní. A nevím, jak jsou ty smlouvy. V jednom případě jde ale o úplný konec, i když nikterak ve zlém. Společnost konstatovala, že prostředky na to bohužel teď nejsou, ale s tím, že se budou snažit poskytnout alespoň na dětské programy nějaké minimum a že se budou chtít do toho zhruba do dvou let zase vrátit. I s ohledem na domácí mistrovství světa,“ uvedl Král.

Dlouhodobé důsledky krize

„Je to situace, která nás limituje a sužuje. Pandemie zasáhla všechny hokejové země bez výjimky, akce se teď už pomalu rozbíhají, ale důsledky krize se podle mě budou projevovat ještě velmi dlouhou dobu,“ řekl Král.

Na výnosech svazu se ze dvou třetin podílejí příjmy z vlastní činnosti (reklama a sponzoring, soutěže, výchovné z NHL, pořadatelství mezinárodních akcí a další zdroje), jedna třetina pak připadá na dotace z veřejných rozpočtů. Velmi zásadní pro investice v posledních letech byl úspěch světového šampionátu 2015 v Praze a Ostravě.

„Díky tomu, že jsme dokázali zorganizovat nejlepší šampionát v historii jeho úrovní i ekonomikou, jsme si mohli dovolit vše za posledních pět let,“ podotkl Král.

Po hospodářsky dobrých letech je ale zřejmě na obzoru těžké období, které je třeba překlenout. „Bude to sakra těžké, ale pro všechny. Myslím, že my máme tu výhodu, že jsme peníze ze šampionátu udrželi a za ty poslední roky je neprobendili,“ připomněl Král.

„Vydržíme určitě,“ ujistil. „Jen nevíme, co vůbec bude. Jestli odcestují hráči za moře, včetně juniorů, tady bychom je museli případně dostat do týmů. Vždy to bylo tak, že jsme se museli zabývat hlavně ekonomikou, teď je to obráceně. Musíme přemýšlet o tom, jestli se vůbec bude hrát hokej a jak,“ doplnil Král.

Nová sezona se všemi diváky?

Sám zůstává optimistou. Věří, že extraliga začne podle plánu po polovině září, i kdyby to mělo být s některými omezeními. Minulý týden se sešel s epidemiologem Rastislavem Maďarem, který je koordinátorem ministerské skupiny pro uvolňování přijatých opatření.

„Dá se to shrnout tak, že křišťálovou kouli nikdo nemáme a musíme být připraveni na všechny možné varianty. Přestože jsem optimistou a pevně věřím, že to zvládneme, tak jsem si na druhou stranu vědom, že nikdo nemůže garantovat, jak to bude,“ prohlásil Král.

„Důležitá zpráva je, že od orgánu státní zprávy je určitě snaha to co nejméně komplikovat. To znamená v co největší míře vytvořit podmínky, aby se diváci na stadiony dostali a aby se hlavně hrálo. Když to řeknu velmi optimisticky, pokud by se situace vyvíjela hodně pozitivně, tak by byla snaha, aby se začátkem extraligy se počty diváků zcela uvolnily třeba za povinnosti mít roušky nebo podobně,“ doplnil Král.