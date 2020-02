Čeští hokejisté prohráli se Švédskem 1:2. Vedení v Euro Hockey Tour se ujali Finové

Hokejisté Švédska porazili na úvod domácího turnaje Česko 2:1. Hráči se lvem na prsou sice vedli 1:0 zásluhou Davida Šťastného, ovšem Švédové ve druhé třetině vyrovnali a pět minut před koncem zápasu dokonali obrat. Čeští hokejisté tak přišli o vedení v Euro Hockey Tour. Praha 21:50 6. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malte Strömwall (vlevo) v souboji o puk s Hynkem Zohornou. | Foto: TT News Agency | Zdroj: Reuters

Úvodní šanci utkání si připsal Hynek Zohorna, který ve třetí minutě vybojoval v útočné třetině puk a vyslal tvrdou střelu na Magnuse Hellberga, jenž kotouč schoval do lapačky. O sedm minut později otevřel skóre utkání David Šťastný. Toho našel před brankou domácích nováček v české sestavě Jakub Flek. Útočník Mladé Boleslavi nejprve udělal kličku gólmanovi Hellbergovi a následně přehodil puk přes jeho beton.

Trenér hokejové reprezentace Říha doplnil kádr pro Švédské hry. V nominaci je i debutant Dufek Číst článek

Ve 13. minutě ohrozil Romana Willa v české brance Malte Strömwall. Ve finální fázi ale sjel švédskému útočníkovi kotouč z čepele, čímž nedokázal usměrnit puk mezi tři tyče. O dvě minuty později se ocitl vedle české branky osamocený Mathias Bromé, kotouč ale do odkryté brány nedoklepl. V závěru první třetiny dostali Švédové výhodu přesilové hry. Do největší šance se v ní dostal Strömwall, jehož střelu vytěsnil vyrážečkou Will.

Těsně před polovinou utkání střílel z první Carl Klinberg. Jeho rána ale skončila vedle branky. O tři minuty později se ocitl v dobré pozici Jesper Sellgren, který ale zasunul puk mimo tři tyče. Uplynulo pouhých sedm sekund a Švédsko vyrovnalo. Střelou mezi betony se prosadil Fredrik Händemark. Poté se dostali do šancí Michal Moravčík a David Musil. Ani jeden z nich ale Čechům vedení nevrátil.

Na začátku poslední třetiny byl blízko ke gólu nejprve domácí Henrik Tömmersen a vzápětí i Radim Zohorna. Oba týmy ale podrželi jejich brankáři. Po té se Švédsko dostalo do přečíslení, ale Will si se střelou Klase Dehlbecka poradil. O tři minuty později byl český gólman úspěšnější také v souboji se Strömwallem. Ten se dostal do další šance v 52. minutě a proti skórování byla konstrukce české branky.

Následně získalo Švédsko výhodu dvouminutové dvojnásobné přesilové hry, ale ve vedoucí gól ji neproměnilo. To se mu však podařilo v 56. minutě, když puk za Willova záda doklepl Bromé. Čechům se vzápětí podařilo také vstřelit gól. Hynek Zohorna ale zasáhl puk nad horní tyčkou branky, sudí tak vyrovnávací gól neuznali a to ani po konzultaci s kolegou u videa. Minutu a 50 sekund do konce základní hrací doby se Češi rozhodli pro power play. Snahu vyrovnat jim ale překazilo vyloučení.

Švédské hokejové hry ve Stockholmu, součást Euro Hockey Tour:

Švédsko - ČR 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Händemark (Sellgren, Bromé), 56. Bromé (Strömwall, O. Lindberg) - 10. D. Šťastný (Flek, D. Musil). Rozhodčí: Kova, Brännare (oba Fin.) - Nordlander, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 9613.

Sestavy:

Švédsko: Hellberg - Bengtsson, Sellgren, Lundkvist, Dahlbeck, Pudas, Tömmernes - C. Klingberg, Händemark, Everberg - Strömwall, O. Lindberg, M. Nilsson - Zaar, Rydahl, Bristedt - Sylvegard, Linus Johansson, Bromé. Trenér: Johan Garpenlöv.

Česká republika: Will - Jeřábek, Šulák, Krejčík, Mozík, Moravčík, Košťálek, D. Musil, Němeček - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - Lenc, Horák, M. Stránský - Hyka, T. Zohorna, H. Zohorna - D. Šťastný, R. Zohorna, Flek. Trenér: Miloš Říha.