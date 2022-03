Hradečtí hokejisté mají po sezoně. ‚Nezvládli jsme to mentálně,‘ litoval kouč favorita play-off Martinec

Play-off hokejové extraligy už pokračuje bez vítěze základní části z Hradce Králové. Po deseti letech se tak stalo, že nejlépe postavený tým před vyřazovací fází sezony vypadl už ve čtvrtfinále. Východočeši podlehli Mladé Boleslavi v sérii 1:4 na zápasy, všechny zápasy přitom skončily o gól. Hradec Králové 16:32 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hokejisté Hradce Králové | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Boleslav čekala na naše chyby a pokaždé, když jsme nějakou triviální udělali, tak z toho dali gól. To bylo strašně frustrující. Nechci snižovat jejich výkon, v mých očích to ale nebylo tak, že by nás nějak přehrávali. Důvodů, proč jsme prohráli, bylo víc, ale všechny jdou za námi,“ hodnotil uplynulou sérii play-off kapitán Hradce Králové Radek Smoleňák.

Východočeši se stali teprve pátým vítězem základní části, který vypadl hned ve čtvrtfinále. Naposledy to potkalo před deseti lety pražskou Spartu.

„Za celou základní část jsme neměli větší krizi. Ta na nás padla bohužel až teď v play-off,“ řekl Smoleňák Radiožurnálu.

Smoleňákovi dal za pravdu i královéhradecký trenér Tomáš Martinec. „Vyhýbalo se nám to, základní část byla skvělá. Ale play-off je jiná soutěž, což se znovu ukázalo. Boleslav měla v týmu správné typy hráčů, bojovala a v rozhodujících momentech to překlopila na svou stranu. Nezvládli jsme to mentálně,“ uvedl Martinec.

Celá série byla maximálně vyrovnaná. Poslední tři souboje se musely rozhodnout až v prodloužení nebo samostatných nájezdech.

Martinec vypíchl jeden moment, který byl podle něj pro celou sérii klíčový. Nastal ve druhém utkání, kdy Hradec vedl po vítězném prvním duelu 2:0 a hrál pětiminutovou přesilovku.

„Měli jsme Boleslav na lopatě, ale nepodařilo se nám odskočit. Ten zápas jsme nakonec ztratili a od té doby jsme byli dost nervózní. Nezvládli jsme roli favorita,“ uzavřel kouč.

Před branami semifinále skončili královéhradečtí hokejisté potřetí za sebou.