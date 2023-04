‚V Třinci je vítězná mentalita. Strašně si to tu užívám,‘ hlásí třinecký fantom Kacetl po zisku titulu

Třinečtí hokejisté slaví čtvrtý extraligový titul v řadě a celkově pátý. Hradec Králové doma porazili 4:1 a finálovou sérii tak ovládli 4:2 na zápasy. Bezprostředně po utkání mluvil s třineckým gólmanem Ondřejem Kacetlem reportér Radiožurnálu Sport David Procházka. Třinec 14:38 29. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Třince Ondřej Kacetl s medailí pro mistra extraligy | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Ondřeji, pohádka pokračuje…

Je to nádherné, nádherné a letos to bylo extrémně těžké. Po týmech, které stály proti nám, je to asi nejcennější.

Byl jste blízko 14. čistému kontu v play-off, nakonec vás ale hokejisté Hradce prostřelili a srovnali stav utkání. Jak vám v tu chvíli bylo?

Normálně, jako u každého gólu, protože jsem věděl, že máme obrovskou sílu v mančaftu a že nás to vůbec nesloží, ba naopak. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli a sérii ukončili.

Čtvrtý titul v řadě, vy jste u těch tří posledních. V čem je podle vás to kouzlo Třince?

Tady je vítězná mentalita. Ti kluci vědí, jak to hrát, nezblázní se tak, že by někdo létal po ledě. Máme daný systém, všichni vědí, co mají dělat, jak se mají zachovat v play-off. Panuje tu obrovská obětavost, obrovská týmovost a soudržnost. Neskutečný tým. Já bych chtěl ocenit všechny kluky, kteří se na tom podíleli, a myslím, že si to za výkony v play-off zasloužíme.

Vracíte se někdy v myšlenkách k okamžiku, kdy jste do Třince přicházel?

Já jsem rád, že jsem tady a že se poslední tři roky takhle daří. To je fantazie a já si to strašně užívám.

Ten titul byl určitě jiný než ty předchozí tři, ve vašem případě dva, protože jste do vyřazovací fáze úplně nešli z pozice favorita. Bylo to jiné, těžší?

Samozřejmě to bylo extrémně náročné, protože jsme v play-off dostali dva týmy, které byli aspiranty na titul. Jak Sparta, tak Pardubice na to měli tým, vyhlašovali to už před sezonou a hráli výborně. Ukázalo se, že základní část není měřítkem, že se dá pro pohár dojít z jakéhokoliv místa, ale to bylo i tím, jak máme složený kádr a jak se tu plní povinnosti v play-off.

Ve finále jsme dostali Hradec, který podle mě v českém prostředí dost lidí podceňovalo. Hráli výtečně, bylo to o detailech, všechna utkání byla vyrovnaná. My jsme byli v perfektní pozici, vedli jsme 3:0 na zápasy. Hradec se zmátořil, klobouk dolů před nimi, že to ještě celé takhle zdramatizovali. Naštěstí jsme nakonec vyhráli my a jsme rádi, že jsme to ukončili.

Dvaadvacet zápasů v play-off, nejdelší cesta ke zlaté medaili. Už se těšíte, až sundáte betony a výstroj?

Ano, přesně tak. Už je to extrémně dlouhé, všichni jsme pobití a myslím, že podobně je na tom i Hradec. Do toho jsme ještě hráli předkolo. Letos to bylo opravdu náročné a jsme rádi, že už si konečně můžeme odpočinout.

Radost třineckých hokejistů | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK