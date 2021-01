Čelo extraligové tabulky zůstává beze změn, Sparta i Třinec jsou nadále na vítězné vlně

Třinečtí hokejisté porazili ve 41. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 6:3 a vyhráli sedmé z posledních osmi utkání. Naplno bodoval také extraligový lídr Sparta výhrou 4:2 ve Zlíně. Pražané zvítězili popáté za sebou. Plzeň zdolala 3:0 Pardubice, nulu vychytal Dominik Frodl. Olomouc uspěla 2:1 v Liberci a Hradec Králové 4:3 po nájezdech ve Vítkovicích. České Budějovice podlehly na svém ledě 2:6 Mladé Boleslavi. Praha 20:05 31. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Patrik Hrehorčák z Třince a Dalimil Mikyska z Karlových Varů | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Oceláři získali klíčový náskok během 29. až 33. minuty, kdy třemi brankami zlomili nerozhodný stav 2:2. Domácí využili tři přesilové hry. Pod vítězství se podepsali dvěma zásahy Michal Kovařčík a třemi přihrávkami Michael Špaček. Energie prohrála popáté z posledních šesti zápasů.

Domácí hráli bez Leiera, kterému vedení klubu neprodloužilo smlouvu, ale poprvé s posilou Freibergsem. Na druhé straně nebyl ani na střídačce gólman Novotný, který v minulém utkání skóroval. V brance ho nahradil sedmnáctiletý Hamrla, který čelil 51 střelám.

Začalo se zostra. Hosté se už po pár sekundách dostali do přečíslení dva na jednoho, ale ani nevystřelili. Další střídání už Třinec vedl. Musilovo nahození od pravého mantinelu tečoval Michal Kovařčík. Karlovy Vary vyrovnaly v sedmé minutě zásluhou uzdraveného Vondráčka. Poté se zapotil a párkrát vyznamenal Hamrla. Jednou měl i obrovské štěstí, že Kurovský, který zakončoval do prázdné branky, trefil jen tyč.

Třinec se prosadil až ve druhé třetině, už po 13 sekundách skóroval po vyhraném buly Gernát střelou od modré čáry. Slovenský bek dal desátý gól v sezoně. Domácí velmi rychle vedení ztratili. První přesilovou hru zápasu využil Flek střelou zpoza pravého kruhu.

Hostům se stala osudnou chyba Šenkeříka, který ztratil ve středu hřiště puk a Kohout fauloval v úniku Kurovského. Trestné střílení proměnil Stránský, který si upevnil vedení v tabulce střelců 26. gólem v ročníku. Domácí vedení zvýraznili trefami Rodewalda a Michala Kovařčíka v přesilových hrách. Hosté se na nic extra nevzmohli, fair play gestem ale zaujal Šenkeřík, který odvolal vyloučení. Energie tím přišla o 31 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři.

Třinec začal i poslední třetinu rychlou brankou. Marcinko našel křížným pasem Růžičku, který ze své parkety v pravém kruhu upravil střelou bez přípravy na 6:2. Hosté se nevzdali, Weinhold v 51. minutě snížil a zápas mohl zdramatizovat Redlich. Jeho střelu z úniku vytěsnil lapačkou Štěpánek. V závěru ještě zazvonil na tyč domácí Roman. Až ve čtvrtém vzájemném utkání této sezony nezvítězili hosté.

Sparta rozhodla v první třetině

Zlínští lídra tabulky ze začátku dokázali zaskočit a ve čtvrté minutě se ujali vedení po Vopelkově dorážce. Poté už ale Sparta herně dominovala. Berani museli do oslabení, což je proti Spartě vždy nebezpečné. Pražané početní výhodu zásluhou Janduse v poslední vteřině Okálova trestu využili a udrželi si bilanci, při níž v průměru každý zápas vstřelí jeden přesilovkový gól.

Uplynula přesně minuta a hosté už vedli. Nahrávka Vitoucha putovala brankovištěm přes několik hokejek, až nakonec zblízka skóroval Kudrna. Berani, kteří mají na marodce už tak gólmana Kašíka, navíc přišli ještě o dnešní jedničku Hufa, který údajně do utkání nenastupoval zcela zdravý. Při zákroku proti Kudrnově střele se zranil a musel odstoupit.

Do brány musel extraligou velmi málo prověřený gólman Kořének a inkasoval hned z první střely. V čase 11:07 mu navíc vůbec nepomohla obrana; oba beci Gazda s Novotným vystartovali proti Rouskovi, ten však dokázal kotouč dostat na Tomáška, který už neměl těžkou práci. Zlín ale přeci jen na tři direkty v krátkém rozmezí 99 dokázal zareagovat. Košťálek v závěru třetiny nedostal puk z pásma a při Zlínu následně stálo i štěstí, když Gazdovu střelu sice Salák vyrazil, ale jen do brusle Karafiáta, od níž si kotouč našel cestu do brány.

Zatímco prvních dvacet minut přineslo mnoho zajímavého, prostřední dějství byl spíš boj. Sparta sice měli podstatně více ze hry, třetinu vyhrála 14:4 na střely, ani jeden z pokusů však nebyl vyloženou šancí. Vedle Okálova trestu z osmé minuty se navíc vůbec nevylučovalo.

Pražané si tak na trefu, která jim dodala klid, museli počkat až do 42. minuty. Pech vyjel s pukem zpoza branky a překvapil zlínského gólmana střelou mezi betony. Poté se mohl podruhé prosadit Kudrna, Kořének jej ale tváří v tvář vychytal. Berani se sice ještě ve zbytku utkání snažili duel alespoň zdramatizovat, soupeř je ale k ničemu nepustil. Domácí se nakonec ani nedostali ke hře bez gólmana. Sparta tak porazila Zlín popáté za sebou, aniž by za tu dobu přenechala Beranům nějaký bod.

Madeta Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 2:6 (0:3, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. D. Voženílek (Z. Doležal), 32. Plášil (Holec, D. Voženílek) - 10. J. Stránský, 13. Bernad (Dlapa, D. Šťastný), 17. Allen (A. Zbořil, Lunter), 21. D. Šťastný (A. Zbořil, Hrbas), 31. Kotala (Cienciala, Jääskeläinen), 50. J. Stránský (Flynn). Rozhodčí: Hejduk, Sýkora - Komárek, Votrubec. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

HC Oceláři Třinec - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. M. Kovařčík (D. Musil, Michael Špaček), 21. Gernát (P. Vrána), 29. M. Stránský z trestného střílení, 31. Rodewald (Michael Špaček, Gernát), 33. M. Kovařčík (Michael Špaček, M. Stránský), 43. Martin Růžička (Marcinko, Hrňa) - 7. Vondráček (Osmík), 22. Flek (Šenkeřík), 51. Weinhold (Černoch, Kohout). Rozhodčí: Lacina, Vrba - Kis, Lučan. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:1. Bez diváků.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Gríger (A. Najman) - 43. Ondrušek (Nahodil), 48. Ostřížek (Olesz, Škůrek). Rozhodčí: Hradil, Pilný - Ganger, Klouček. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Eberle, 36. Rob (F. Přikryl, Stříteský), 58. Kvasnička (Gulaš, Kodýtek). Rozhodčí: Horák, Pražák - Pešek, Malý. Vyloučení: 1:4, navíc Camara (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. Bez diváků.

HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 3:4 po sam. nájezdech (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Fridrich (Schleiss), 34. J. Hruška (Fridrich, Pyrochta), 55. Fridrich (Stach, Schleiss) - 13. Perret (Koukal), 19. Lev, 33. Smoleňák (Blain, Nedomlel), rozhodující sam. nájezd Cingel. Rozhodčí: Pešina, Obadal - Bryška, Axman. Vyloučení: 6:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

PSG Berani Zlín - HC Sparta Praha 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Vopelka (Fořt, Kubiš), 20. Karafiát (Gazda, J. Svoboda) - 10. M. Jandus (R. Horák), 11. A. Kudrna (D. Vitouch), 12. Tomášek (Rousek, O. Němec), 42. Pech (Buchtele, Říčka). Rozhodčí: Kika, Veselý - Brejcha, Frodl. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Bez diváků.