Oceláři otevřeli extraligové finále vítězstvím 2:1 nad Libercem. Oba góly vstřelili v přečíslení

V Liberci se ve čtvrtek odehrál první zápas extraligového finále. Proti domácím Bílým Tygrům se postavili Oceláři ze Třince. Hostům se dařilo lépe a odvezli si vítězství 2:1. Dokázali lépe využít přesilové hry, ve kterých vstřelili oba dva góly. Jak Třinec, tak Liberec byly v extraligovém finále i loni. O utkání byl zájem, liberecká aréna byla vyprodána. Liberec 19:42 18. dubna 2019

První výraznější šanci zápasu měli ve třetí minutě hokejisté Třince. Tvrdá rána Milana Doudery nakonec ale branku minula. Celkově přinesla první třetina dvě přesilové hry. Ale zatímco první přesilovku se domácím nepodařilo využít, tou druhou Oceláři Třinec otevřeli skóre zápasu.

Doudera byl tentokrát přesnější a jeho střelu ještě těsně před bránou tečoval Erik Hrňa, který byl po kontrole videem uznán jako autor gólu. Celkově měl Roman Will, jakožto brankář Liberce, rozhodně více práce. Třinecké útoky byly nebezpečnější a Oceláři zvítězili také na střely 14:11.

Ve druhé třetině liberečtí v útoku přitvrdili. Dařilo se jim držet kotouč více v útočném území a vystřelili více střel na branku. Pravděpodobně největší šanci měla dvojice Kvapil a Lenc, když se jim podařilo utéct třineckým obráncům. Brankář Hrubec však situaci zvládl. Hru zdrželo prasklé sklo na trestné lavici. Zvednutou bruslí jej rozbil hráč Kovařčík. Přestávka oba týmy lehce rozhodila a dlouhou dobu nepřišla žádná výrazná šance.

Ve 37. minutě ale liberecký útočník Redenbach využil chyby Draveckého, kterému těsně před brankou utekl z pod hokejky kotouč, a doklepl puk do branky, čímž srovnal skóre na 1:1. Remíza ale trvala pouze minutu a půl. Zachar fauloval, Liberec se tak dostal do oslabení a hosté z Třince toho opět dokázali využít. Do šatny odcházeli Oceláři tedy opět s jednogólovým náskokem.

Obranná hra Třince

Faulů se hokejisté nevyvarovali ani v poslední třetině. Šanci v podobě přečíslení tentokrát dostal Liberec. Skórem však nepohnul a kromě rychlé potyčky před třineckou brankou první polovina žádné výrazné akce nepřinesla. Třinec svou hru již znatelně stáhl do obranného pásma.

V 55. minutě třinečtí opět faulovali, obránce Gernát si za tvrdý zákrok vysloužil 2+10 minut. Bílým Tygrům se však nedařilo udržet se v útočném pásmu a ani tuto přesilovku neproměnili. A přesto, že poslední dvě minuty zápasu se hra hodně vystupňovala a liberečtí odvolávali brankáře, na skóre se nic nezměnilo a HC Oceláři Třinec zvítězili v Liberci 2:1.

Třinečtí tak načínají finálovou sérii vítězstvím. Série se hraje na čtyři výhry. Další zápas této dvojice bude v pátek opět v Liberci.

