Jágr je zpátky na ledě. ‚Jsem rád, že jsem se nezranil a ještě jsme vyhráli,‘ liboval si po utkání

Před rokem a dnem se hokejový útočník Jaromír Jágr zranil v utkání s Havířovem. Soupeř ho tehdy poslal hlavou proti mantinelu. Od té doby se několikrát čekalo na Jágrův návrat, ale ten přišel až v pondělí právě na stadionu Havířova. Kladno tam vyhrálo 2:0 a Jágr si na své rok staré zranění vzpomněl. Havířov 11:52 19. února 2019

„Co se stalo před rokem, byla spíš moje vina. Jedním z hlavních důvodů bylo to, že jsem si po dvaceti letech vyměnil nože na bruslích a měl jsem je o dva centimetry kratší, aby se mi lépe zatáčelo. Na druhou stranu ale člověk nemá vůbec žádnou stabilitu, takže jsem letěl hlavou do mantinelu. Byla to moje chyba,“ vrátil se o rok a den nazpět k souboji s havířovským Markem Sikorou.

Slavný hokejista naskočil na led v moderním typu přilby. Starou jofu, se kterou hrával i Wayne Gretzky, odložil. „Ona se mi ta stará rozbila. Wayne Gretzkymu jsem nevolal, aby mi poslal novou. Ony už ty staré nejsou moc k dostání,“ žertoval Jágr.

Sedmačtyřicetiletý útočník se chce před blížícím se play-off dostat do formy. „Nic jsem neočekával. Dělal jsem to z jednoho důvodu – abych se dostal do tempa, protože v tréninku to je hrozně těžké. Zaprvé si myslím, že mě hráči docela respektují na tréninku, takže do mě nepůjdou a další věc je zápasová rychlost. Jen ta reakce, rozhodování - to se v tréninku asi nedá nacvičit,“ líčil.

„Já jsem chtěl nastoupit už dříve, ale bohužel jsem se dvakrát zranil a jednou nastydnul, takže se to stále odkládalo. Teď už nemělo cenu na nic čekat. Potřebuji hlavně shodit nějaké kilogramy, protože jich mám 118 a s tím se dá těžko hrát.“

Celkem stihla kladenská legenda odehrát v Havířově přes 17 minut. „Přizpůsobil jsem si to tak, abych to vydržel. Vyzkoušel jsem si prvních pár střídání a silově jsem se cítil ok. Podle mě, kdybych trochu více bruslil, tak bych odpadl asi po první třetině, kdy zhoršovalo a zhoršovalo. Nakonec jsem ale rád, že jsem se nezranil, to je důležité a ještě jsme vyhráli,“ doplnil Jágr.

Do Havířova přijel vlakem a na stadion taxíkem, zpátky do Kladna ale zamířil autem.