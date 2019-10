Hokejový svaz zaplatí pokutu kvůli nerespektování soudu. Za reorganizací juniorské soutěže si ale stojí

Český svaz ledního hokeje dostal od soudního exekutora pokutu ve výši 100 000 korun za nerespektování rozhodnutí Městského soudu v Praze, který mu nařídil odložit start nejvyšší soutěže juniorů. Vedení hokejového svazu se na začátku září rozhodlo Ligu akademií nahradit pohárovou soutěží, která se hraje se stejnými týmy a podle připraveného ligového losu. Praha 14:45 10. 10. 2019 (Aktualizováno: 17:48 10. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vsetínští junioři podle rozhodnutí výkonného výboru hokejového svazu nebudou hrát příští ročník extraligy | Foto: hc-vsetin.cz/ | Zdroj: Zdeněk Piňos

Městský soud řeší spor o podobu nejvyšší juniorské soutěže na základě podnětu zástupců Havířova, Přerova a Vsetína, jejichž týmy byly při reorganizaci juniorských soutěží vyřazeny z nejvyšší soutěže. Hokejový svaz si stojí za svým, že reorganizace Ligy akademií proběhla v souladu s platnými řády, a že i na předběžné opatření soudu reagoval správně.

Přesto podle mluvčího Zdeňka Zikmunda pokutu zaplatí: „Pokud to tak zákon stanoví, tak pokutu v předepsané lhůtě zaplatíme a současně se proti ní odvoláme návrhem na zastavení exekuce. Já bych chtěl jen zdůraznit, že toto rozhodnutí nemá žádný vliv na průběh sezony a ani na fungování a provoz Svazu, a že v celé záležitosti může s konečnou platností rozhodnout pouze soud, který stanoví, zda výkonný výbor postupoval v souladu s platnými řády.“

Dotčené kluby, tedy Vsetín, Havířov i Přerov aktuálně hrají extraligu juniorů, což je druhá nejvyšší soutěž. „Naši junioři normálně fungují. Jedeme, protože soutěž je zatím stále otevřená a pokud se nic nezmění legislativně, tak se skrz tuto soutěž dá postoupit. My máme v plánu se o to poprat jak ve Vsetíně, tak v Havířově, tak v Přerově. Je jen otázkou, co se do té doby stihne stát a změnit. Je to takové smutné období,“ naráží jednatel Vsetína Daniel Tobola na to, že očekává další legislativní změny v juniorském hokeji.

Minimálně se musí legislativně upravit, kam by vítěz juniorské extraligy postoupil. Liga akademií se nehraje, místo ní se hraje náhradní soutěž o Pohár DHL, a ta není v řádech uvedena jako nejvyšší soutěž juniorů.

Další snižování počtu týmů?

Vypadá to tedy, že opravdu ke změnám dojde. Uvažuje se o dalším snížení počtu účastníků juniorské nejvyšší soutěže. Teď hrají o Pohár DHL všechny týmy se statutem Akademie, plus Olomouc a Salcburk, celkem 19 týmů.

„Většina členů výkonného výboru má představu, že by v nejvyšší soutěži mělo nastupovat od 12 do 16 týmů. V tuto chvíli by ale bylo předčasné o tom spekulovat, protože všechny kluby a všichni členové Svazu mají vždy do 15. ledna právo na to, aby předložili svoje návrhy na uspořádání soutěží pro příští ročník,“ říká Zdeněk Zikmund.

Tentokrát se ale Český svaz ledního hokeje bude chtít vyhnout takovému rozhodnutí o snížení počtu účastníků juniorské soutěže, aby se vyhnul dalším soudním sporům.