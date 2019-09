Juniorší hokejisté hrát budou. Svaz rozhodl o startu soutěže O Pohár DHL

Hokejový svaz se odvolal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze. Ten předběžným opatřením odložil začátek juniorské ligy akademií, protože svaz je stále ve sporu se Vsetínem, Havířově a Přerovem. Zápasy se ale i tak hrát budou, a to pod názvem O Pohár DHL. Praha 22:54 5. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští junioři na mistrovství světa (archivní foto) | Zdroj: ČTK

Pro připomenutí kontextu, v juniorské soutěži došlo během jara k reorganizaci. Jejím výsledkem je rozhodnutí, že se bude hrát Juniorská liga akademií. Zúčastnit se ji tak budou moci pouze mužstva, která mají statut Akademie. Ten ale nemají týmy Vsetína, Havířova a Přerova, které v minulé sezoně v nejvyšší juniorské soutěži působily. Svaz jim proto nedovolil v nově vzniklé soutěži startovat.

Zmíněné tři kluby s rozhodnutím svazu nesouhlasí a obrátily se nejprve na svazovou arbitráž i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, u těch ale neuspěly. Za pravdu jim dal právě až Městský soud v Praze, který ve středu předběžným opatřením rozhodl o odložení startu nejvyšší ligy, dokud se spor nevyřeší. Hokejový svaz se proti tomuto rozhodnutí odvolal a ve čtvrtek oznámil start soutěže O Pohár DHL.

„Probíhá nová soutěž O Pohár DHL a vzhledem k tomu, že kluby mají nasmlouvané určitě časy, dopravu a tak dále, tak herní schéma bude velmi podobné soutěži, která byla odložena,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí českého hokeje Zdeněk Zikmund náhradní variantu, se kterou svaz přišel. Rozhodnutí soudu respektuje a do patnácti dnů se odvolá. Hokejisti ale hrát budou.

„Nerušili jsme nic, protože pokyn ze svazu je takový, že se ve čtvrtek rozhodne co a jak. My tak jedeme normálně v pátek na Spartu, v sobotu na Slavii a pak se uvidí,“ říká Václav Tůma, sekretář mládeže v litvínovském klubu, který má status akademie a nejvyšší soutěž tak hrát může.

„Ve čtvrtek předehráváme utkání prvního kola v Plzni,“ potvrzuje generální manažer Motoru Českých Budějovic Stanislav Bednařík, že Jihočeši s prvním zápasem sezony v Plzni počítají.

MS juniorů 2020 v Česku

Ve věkové kategorii juniorů, tedy hráčů narozených od začátku roku 2000 do konce roku 2002, se bude na přelomu prosince a ledna hrát mistrovství světa v Třinci a v Ostravě.

O případné souvislosti vrcholového turnaje juniorů a domácí pozastavenou ligou mluví Jan Kregl, který má v kladenském klubu na starosti mládež: „Je třeba říci, že kluci, kteří mají větší šanci dostat se do týmu dvacetiletých na světový šampionát, většinou už hrají buď za chlapi nebo v Chance lize. To je ale špatně pro kluky, kteří by tam mohli být za rok, za dva, a kteří by tak o ty zápasy mohli přijít, což je také špatně, protože by ta utkání měla být kvalitní.“

Pozastavení začátku kvitují Vsetín, Havířov a Přerov, které jsou ve sporu se svazem. Daniel Tobola, jednatel vsetínského hokejového klubu, v prohlášení uvedl: „Od začátku jsme nežádali nic jiného než spravedlivý přístup a stejná pravidla pro všechny. Jsem rád, že soud to na rozdíl od vedení hokejového svazu chápe a dal nám za pravdu.“

A k situaci se vyjádřil také prezident havířovského klubu Jaroslav Mrowiec: „Jde o rozhodnutí (soudu), které může zastavit chaos v juniorském hokeji, který Výkonný výbor ČSLH svým nekoncepčním jednáním vyvolal.“

Juniorská liga se tak zatím do dalšího rozhodnutí bude hrát jako pohár v původně stanovených termínech.