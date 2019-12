Neznám lepší pocit, než porazit Rusy. Člověk si s nimi ale moc nepokecá, říká kapitán Zábranský

Dobrý hokej, emoce na ledě i v hledišti, to vše bylo k vidění během prvního utkání českých mladíků na domácím mistrovství světa proti Rusku. A také výborná divácká kulisa dotáhla české reprezentanty do 20 let k úvodní výhře na turnaji 4:3 nad Ruskem. Ostrava 8:34 27. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté se zdraví po vzájemném utkání. (zleva) Rus Vasilij Podkolzin, brankář Jakub Dostál a kapitán českého týmu Libor Zábranský | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Skandování a poskakování českých fanoušků si natáčeli také komentátoři kanadské televize TSN, jedním z nich byl bývalý hráč NHL Ray Ferraro. Obdiv zasloužil především výkon českých hokejistů proti silnému Rusku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští hokejoví junioři porazili na domácím světovém šampionátu Rusko 4:3

„Zápasy proti Rusům jsou vždy plné emocí. Bohužel ale neumí anglicky, takže si s nimi člověk moc nepokecá. Neznám ale lepší pocit, než porazit právě je,“ těšilo kapitána českých reprezentantů Libora Zábranského.

I mladíci, kterým ještě nebylo 20 let, mají v sobě tuto touhu prý silně zakořeněnou. „Já si myslím, že to tak musí brát všichni,“ ubezpečil Zábranský.

Skvělý výkon podal brankář Lukáš Dostál, ale cenu pro nejlepšího hráče utkání si odnesl autor druhého gólu a zároveň nejmladší hokejista českého výběru Jan Myšák: „Hráli jsme pěkně jako tým a fanoušci nás hnali dopředu. Jsem za výhru rád. Rusové hráli dobře kombinačně, přesilovky měli výborné, ale my jsme pracovali jako tým, což je nejdůležitější, a proto jsme vyhráli.“

Česko ztratilo proti Rusku dvakrát vedení, poprvé 2:0 a podruhé 3:2. Nakonec si ale dokázalo vypracovat náskok znovu a udrželo ho. „Chtěl bych poděkovat týmu za odvedený výkon. Určitě nám pomohly dvě branky ze začátku utkání, i když ruský tým dokázal vyrovnat a vytvořil si v první třetině spoustu šancí, hlavně díky přesilovým hrám, které hrál skvěle. My jsme si tak, myslím, došli zaslouženě pro vítězství, i když se nerodilo lehce. Je to pro nás skvělý start do turnaje,“ pochvaloval si trenér Václav Varaďa.

Pokračovat na turnaji ale možná nebude útočník Jakub Lauko, který musel z utkání odstoupit již v první minutě po střetu se Sokolovem. Závěr zápasu sledoval již o berlích. „Zřejmě se jedná o zranění kolene, konkrétně postranních vazů. Podstoupí magnetickou rezonanci, kde uvidíme, v jakém je to rozsahu. Podle prvotních prognóz je možné, že tím pro Jakuba mistrovství skončilo,“ doplnil český trenér. Lauko podstoupí vyšetření v pátek, v sobotu čeká jeho spoluhráče zápas s Německem.