Play-off NHL bez diváků a oslav gólů. ‚Nastavit hlavu nebude v těchto podmínkách snadné,‘ říká Kubalík

Zápasy v létě David Pastrňák a Dominik Kubalík nikdy nehráli, ale teď se na ně musí připravovat. Navíc přesně neví, na jaké datum ladit formu. Čeští hokejisté čekají na pokračování sezony NHL a jsou teď v situaci, kterou nikdy nezažili. Praha 14:02 12. června 2020

„Já bych hrozně rád věděl kdy a jak to bude probíhat, ale momentálně to nevíme,“ říká Dominik Kubalík, který se také přiznal, že od předčasně ukončené základní části NHL – v pátek to jsou přesně tři měsíce nazpátek - nebyl na ledě.

Čeští hokejisté se připravují na play-off NHL. Hrát ho v létě ale bude novinka

Naopak například čerstvý vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák na led chodí. „Všichni chceme hrát hokej, ale zároveň bez lidí to bude něco úplně jiného. Slyšel jsem, že se ani nebudeme moct společně se spoluhráči radovat ze vstřeleného gólu, ale nevím, jak to bude. Něco ale musíme společně překonat,“ naráží Pastrňák na některá omezení.

Nejen, že se bude hrát bez diváků, ale je tu i snaha, aby hráči společně neslavili góly. Což může v kolektivním a tak kontaktním sportu, jako je hokej, působit až komicky. Ale přemýšlet budou hokejisti i jinak.

Hlava bude problém

„Myslím, že hlava bude největší problém. Fyzicky se na to každý připraví, na ledě budeme pár týdnů, takže v tom, myslím, problém nebude. Ale nastavit hlavu tak, aby šel člověk do zápasu, když ví, že se nebude radovat z gólu, nebudou žádné plácačky nebo něco takového a nebudou na stadionu lidi, tak to určitě nebude jednoduché,“ uvědomuje si útočník Chicaga Dominik Kubalík, který se sportovně věnuje posilovně, kolu, či běhání.

Paradoxně ale může být i rád, že základní část skončila dřív. Jeho tým byl sice mimo pozice postupu do play-off, ale stále s teoretickou šancí na vyřazovací boje. A právě takové týmy budou v létě o Stenley Cup hrát.

„Já jsem v takovém módu, že už je po sezoně. Bude tak hrozně těžké se do toho vrátit, připravit se, namotivovat se. Ovšem vidina toho, že se hraje rovnou play-off je samozřejmě veliká,“ dodává Dominik Kubalík a vyhlíží - i když termínově vlastně neví přesně - pokračování sezony NHL. Letní play-off, novinku ve více než stoleté historii nejlepší hokejové ligy světa. Přípravné kempy by měly začít zhruba za měsíc.