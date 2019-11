‚I lidi nám to občas připomenou.‘ Česká stopa v Pittsburghu pokračuje díky Simonovi a Kahunovi

Jiří Hrdina, Jaromír Jágr nebo třeba Petr Nedvěd, Robert Lang a také Petr Klíma. To je jen malý výčet jmen českých hokejistů, kteří v minulosti oblékali dres Pittsburghu v kanadsko-americké NHL. Odkaz krajanů a českou stopu aktuálně dost dobře vnímají dva Dominikové – Kahun a Simon. Pittsburgh 9:11 28. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Simon v dresu Pittsburghu | Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je to znát jak na zdích, tak i lidi vám občas připomenou, že tu je už dlouhou dobu vedená česká stopa. Je to parádní být v takto elitním týmu s nejvyššími nároky a ambicemi,“ říká reprezentační útočník v sestavě Pittsburghu Dominik Simon.

V zámoří působí od roku 2015. Česky se v kabině Tučňáků bez problémů domluví s německým hokejistou českého původu Dominikem Kahunem. Rodák z Plané přišel před sezonou z Chicaga a českou stopou v klubu moc dobře vnímá: „Když mě sem trejdovali, tak to byla moje první myšlenka. Nejdřív mě napadl Sidney Crosby, ale pak jsem si vzpomněl na Jágra a Straku, jak tady hráli. Dřív jsem docela fandil Pittsburghu, protože tady hrál Jarda.“

Osobnosti v týmu ale nemají pouze český pas. K současným hvězdám patří například kapitán Sidney Crosby, Jevgenij Malkin nebo Kris Letang.

„Máme tu velké hvězdy. Jsou to neskuteční hráči. Crosby je teď bohužel zraněný, ale týmem nás dělá spíše to, že hrajeme jeden za druhé. Crosby se, jak se říká, nedá nahradit, ale máme dobrý tým,“ poodhaluje kdo, a hlavně co stojí za úspěchy Pittsburghu Dominik Kahun. Sám se může pochlubit stříbrem, které s Německem vybojoval na poslední olympiádě. V aktuální sezoně ho může těšit patnáct bodů za osm gólů a sedm asistencí.

O poznání méně spokojený je Dominik Simon. Jen dvě trefy a devět přihrávek, to není bilance odpovídající představám účastníka posledního světového šampionátu: „Snažím se na to nekoukat. Samozřejmě chci víc, nejsem s tím spokojený. Snažím se na sobě makat a myslím si, že mám na víc. Všechno dělám pro tým, aby se vyhrávalo, protože tým je na prvním místě. Na statistiky tak moc nekoukám.“



Pittsburgh samotný pak znovu prahne po úspěchu. Jeho hráči už pětkrát zvedli nad hlavu Stanley Cup. Naposledy v roce 2017.

„Je tu po tom obrovský hlad, všichni tu chtějí vyhrávat a dělá se pro to úplně všechno,“ dodává Dominik Simon. Jeho slova Tučňáci potvrdili v nočním zápase přímo na ledě. S Vancouverem prohrávali 3:6, nakonec ale brali výhru 8:6.