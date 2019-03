Gól a nahrávka Jakuba Voráčka Philadelphii k výhře v Columbusu nepomohly

Útočník Jakub Voráček skóroval v NHL ve třetím utkání za sebou a navrch přidal asistenci, ale s Philadelphií prohrál v Columbusu 3:4 v prodloužení. Radek Faksa poslal zápas v Los Angeles gólem v 50. minutě do prodloužení, ve kterém rozhodl Dallas o své výhře 4:3. Ondřej Palát přihrál na jediný gól Tampy Bay, která v souboji dvou nejlepších týmů Východní konference podlehla v Bostonu 1:4. New York 7:47 1. 3. 2019 (Aktualizováno: 8:23 1. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček brání Scotta Harringtona z Columbusu | Foto: Paul Vernon | Zdroj: ČTK/AP/

Jakub Voráček vstřelil v přesilové hře ve čtvrté minutě první gól zápasu, kdy dostal puk do branky po odrazu od obou tyček. Druhý bod si připsal v 54. minutě poté, co po jeho přihrávce svým druhým zásahem vyrovnal Travis Saneim. V prodloužení pak při přečíslení rozhodl Seth Jones, jehož Voráček marně stíhal. Český útočník stejně jako jeho spoluhráč obránce Radko Gudas zaznamenali dva záporné body do statistiky +/-.

Los Angeles, i díky dvěma trefám Anže Kopitara, vedlo 2:0 a 3:2, přesto prohrálo podesáté za sebou. Faksa měl při vyrovnání na 3:3 jednoduchou práci. Gólman Jonathan Quick vyrazil prudkou střelu Blakea Comeaua do strany a na českého útočníka zívala prázdná branka, kterou bez problémů trefil. Obrat završil v prodloužení Roope Hintz.

Boston zápas definitivně strhl na svou stranu v rozmezí 52. a 54. minuty, v němž třemi góly odskočil na 4:0. Poté už Tampa Bay jen zaznamenala čestný úspěch i s přispěním Paláta, jehož nahození od modré čáry tečoval Anthony Cirelli. Lídr soutěže prohrál poprvé po sérii deseti výher, ale v tabulce má před Bostonem stále obrovský náskok 17 bodů.