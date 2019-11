Gólman Rittich inkasoval v NHL pět branek. Jeho Calgary i tak vyhrálo

Brankář David Rittich pustil ve čtvrtečním utkání NHL pět branek a s Calgary prohrával v Nashvillu po dvou třetinách už 1:4, ale nakonec se radoval z výhry 6:5 v prodloužení. Český gólman kryl 31 střel. Hlavním hrdinou zápasu se stal Matthew Tkachuk, který v poslední minutě vyrovnal a rozhodl i prodloužení. New York 7:59 1. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář David Rittich (vpravo) sleduje puk během utkání NHL proti Nashvillu | Foto: Steve Roberts | Zdroj: Reuters

Rittich lovil puk ze sítě nejprve v šesté minutě, když se z dorážky prosadil Nick Bonino. Podruhé překonal českého brankáře v polovině úvodní třetiny z blízka Austin Watson. Calgary snížilo trefou Dereka Ryana, ale útočník Calle Järkrok poté dvakrát udeřil z přečíslení dva na jednoho a Nashville vedl po dvou třetinách už 4:1. Domácí měli v úvodních čtyřiceti minutách jasnou převahu, soupeře přestříleli v této pasáži 27:9.

Na začátku třetí třetiny ale snížil Rasmus Andersson a Calgary ožilo. Kontaktní branku dal Elias Lindholm a v 57. minutě vyrovnal Alan Quine. Nerozhodný stav nevydržel dlouho, Watson překonal Ritticha z dalšího přečíslení dva na jednoho a dostal Nashville do vedení 5:4. Poté si vzal slovo Tkachuk, který z dorážky poslal při hře bez brankáře zápas v čase 59:21 do prodloužení. To také jednadvacetiletý hráč Calgary ukončil, když skóroval 1,6 sekundy před jeho koncem.

Také druhý zápas čtvrtečního programu NHL měl dramatickou koncovku. Montreal prohrával ve Vegas ještě v 54. minutě 2:4, ale utkání otočil a zvítězil 5:4 v prodloužení. Obrat odstartoval Tomáš Tatar, při hře bez brankáře vyrovnal Brendan Gallagher a prodloužení rozhodl po 27 sekundách Max Domi.

Výsledky NHL:

Nashville - Calgary 5:6 v prodl. (2:1, 2:0, 1:4 - 0:1)

Branky: 11. a 59. Watson, 25. a 39. Järnkrok, 6. Bonino - 60. a 65. M. Tkachuk, 16. D. Ryan, 42. R. Andersson, 54. E. Lindholm, 57. Quine. Střely na branku: 36:27. David Rittich odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval pět branek z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 86,11 procent. Diváci: 17.351. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk (Calgary), 2. Watson, 3. Järnkrok (oba Nashville)

Vegas - Montreal 4:5 v prodl. (2:1, 0:1, 2:2 - 0:1)

Branky: 15. W. Karlsson, 20. Tuch, 45. Glass, 48. Mark Stone - 3. Danault, 30. Drouin, 54. Tatar, 59. Gallagher, 61. Domi. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.035. Hvězdy zápasu: 1. Domi (Montreal), 2. Tuch, 3. Eakin (oba Vegas).