NHL fanoušky občas netáhne, a to i když lístky na nejslavnější hokejovou soutěž vyjdou na pár dolarů

Hokejová NHL je velká show. Sport jde v této soutěži ruku v ruce s marketingem. Boj o fanoušky a jejich peníze přináší tlak na kvalitu a stále nová vylepšení. V dnešní době je už běžný velkolepý předzápasový videomapping se spoustou efektů. A nabídka suvenýrů je taková, že kdybyste si chtěli od každého koupit jeden, nestačí vám roční výplata. Přesto to tak nefunguje všude a někde lidi prostě na hokej nechodí. New Jersey 22:31 11. října 2019

A nemusí to být jen cenou vstupenek. Třeba ve Vegas nepořídíte na burze lístků obvykle ani ty nejlevnější kousky pod 80 dolarů a stejně je plno, jinde tlačí ceny dolů a návštěva neroste. To platí například u New Jersey Devils. Zajít si v podstatě v New Yorku na NHL za méně než 20 dolarů se zdá být lákavé, ale asi ne dost.

NHL občas fanoušky nepřitáhne. Jako například při domácím zápase New Jersey Devils proti Edmontonu

„Pár vyprodaných zápasů tu už taky bylo, hlavně třeba v sobotu nebo v neděli brzy odpoledne. Lidi chtějí vidět Flyers, Rangers, Islanders nebo Pittsburgh,“ popisuje podmínky pro vyšší zaplněnost haly rozhlasový reportér Ashley Scharge a když se ho redaktor Radiožurnálu ptá na další týmy, třeba na Arizonu, ani ho nenechá domluvit.

„Ne, ne, ne. Arizona není dobrá, Los Angeles taky ne, stejně jako třeba Vegas nebo St. Louis, poslední vítěz Stanley Cupu. To je tady tak devět, deset, jedenáct tisíc lidí. Nahlásí jedenáct, ale ve skutečnosti je v hale tak těch devět tisíc,“ říká Scharge.

Těžko říct, čím to je. Dvě části jedné možné příčiny můžeme najít přibližně 12 mil daleko od sebe. Stará Continental Airlines Aréna blízko trasy dálnice byla podle Ashleyho Scharge lákavější pro řidiče, a tedy pro nemalou část Američanů. Na rozdíl od Prudential Center, kam se autem dá přes věčně v kolonách stojící Manhattan dostat hůř.

Český fanoušek to ale vnímá jinak. Na zápas s Edmontonem se byl podívat i Zbyněk Červený z Teplic a poloha haly ho nadchla: „Lokalita haly je vynikající, hlavně její dostupnost, protože od New Yorku je to kousíček vlakem. Myslím si, že u nás v Česku absolvujeme podstatně horší a delší cesty na zápas, než jsou tady. Řekl bych, že to tady mají přímo ‚položené na tácu‘.“

Další věcí je, že New Jersey nebyli pár let týmem, který by herním projevem nebo výsledky dokázal zaujmout. Doby tří Stanley Cupů z přelomu tisíciletí vystřídaly slabší roky, kdy za posledních sedm let byli Devils v play-off jednou a proti Tampě tehdy uhráli v prvním kole jediný zápas.