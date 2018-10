Odstartovala NHL. Někteří Češi ale budou na svoji příležitost čekat na farmě

Hodně českých hokejistů z KHL i extraligy si přes léto rezervovalo letenku do Spojených států nebo Kanady, aby se prosadili do NHL. Ne všichni ale zatím dosáhli svého. Český hokej má v nejlepší lize světa nové tváře, v mnoha případech ale skončili Češi v nižších soutěžích. Praha 19:28 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz v přípravném zápase v dresu Colorada Avalanche | Zdroj: ČTK

„U nás si myslím, že jsou karty rozdané. Se mnou je tam Semyon Varlamov a Philipp Grubauer, takže já budu s největší pravděpodobností začínat sezónu na farmě. Budu ale připravený, kdyby bylo potřeba naskočit, tak čekat na svoji šanci,“ byl si vědom brankář Pavel Francouz, který se prozatím v hlavním týmu Colorada neprosadil. Českých gólmanů v NHL tolik nebude.

A to i proto, že Ondřej Pavelec ukončil kariéru a může jet v zimě třeba lyže. „Co se týče hokeje, tak ten není středem vesmíru,“ řekl k tomu Pavelec. Jenomže s těmito slovy by určitě nesouhlasil Martin Nečas, který se prosadil v Carolině a hraje. A kromě rozhovorů v angličtině si zvyká na NHL.

Na mladého hráče hraje vyzrále, řekl o Zadinovi kouč Detroitu. Přesto český talent začne sezonu na farmě Číst článek

To na posledním draftu nejvýše postavený Čech Filip Zadina začíná sezonu na farmě Detroitu. Ale nepředstavujte si ho, že na farmě sází řepu nebo dojí krávy, farma je v hokeji výraz pro záložní tým. U Zadiny je to Grand Rapids, město u Michiganského jezera. To stabilní role v týmu mají jiní Češi.

„Tady nikdy nic není garantované. Každý zápas se tu může stát cokoliv, musíte makat každý den a zlepšovat se každým dnem, abyste o tu svoji pozici nepřišel,“ říká David Pastrňák z Bostonu. Vůdčí roli chtějí v San Jose po Tomáši Hertlovi.

„Už po těch pěti letech (chtějí), abych se stal třeba jedním z lídrů, když bude potřeba pomoci a třeba pomohl už i těm mladším hráčům,“ řekl. Mezi mladší hráče, kteří se napevno usazují v NHL, patří třeba Pavel Zacha.

„Samozřejmě se těším, už to bylo docela dlouhé. Od posledního zápasu, což bylo v play-off, takže léto bylo hodně dlouhé. Zvlášť, když je to tady ve Švédsku, tak je to super začátek pro nás, jako tým, takže jsem hodně natěšený,“ říkal Zacha ve Švédsku, kde v dresu New Jersey zahájil tuto sezonu. Někdy to tak je, že NHL začne v Evropě.

Zacha si už dříve svými výkony řekl o smlouvu na necelé dva miliony dolarů.

Nejlépe vydělávajícím Čechem v soutěži je útočník Philadelphie Jakub Voráček - před zdaněním je jeho příjem přes osm milionů dolarů ročně. Pro představu - je to 20 tisíc korun českých na hodinu. I ve chvíli, kdy Voráček spí.