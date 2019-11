Voráček přihrával na vyrovnávací gól Flyers, asistovali také Faksa a Chlapík

Útočník Jakub Voráček přihrál ve středečním utkání NHL na jediný gól Philadelphie, která doma podlehla Washingtonu 1:2 po samostatných nájezdech. Kladenský odchovanec se v rozstřelu neprosadil. Radek Faksa se podílel přihrávkou na vítězství Dallasu 3:1 v Calgary. Filip Chlapík podpořil asistencí výhru Ottawy 4:2 na ledě New Jersey. New York 7:35 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Voráček (uprostřed) se svými spoluhráči | Zdroj: Reuters

Jakub Voráček se blýskl ve 47. minutě krásnou individuální akcí. Český útočník zavezl puk ze středního do útočného pásma, vyhnul se Radko Gudasovi a v přečíslení dva na jednoho přihrál Claudeu Girouxovi, který zblízka vyrovnal. Voráček odstartoval rozstřel, ve kterém si sice položil Bradena Holtbyho, ale bekhendovou kličku nedotáhl a přestřelil. Nájezdy rozhodl Jevgenij Kuzněcov.

Radek Faksa nejdříve trnul ve třetí třetině na trestné lavici. Český útočník obdržel za faul vysokou holí 2+2 minuty a Calgary rychle snížilo na 1:2. Druhou polovinu trestu ale Dallas ubránil a jeho výhru zpečetil při hře bez brankáře svým druhým gólem v zápase Joe Pavelski, jemuž Faksa přistrčil ve středním pásmu puk. V brance poražených dostal přednost Cam Talbot před Davidem Rittichem.

New Jersey drželo od první třetiny vedení 2:1 až do 54. minuty. Poté Filip Chlapík zajel s pukem do útočného pásma a z rohu kluziště poslal puk na modrou čáru. Nikita Zajcev hned přihrál na levou stranu Marku Borowieckému, který vyrovnal. Dvě minuty před koncem otočil stav Jean-Gabriel Pageau, který poté ještě při hře bez brankáře zkompletoval hattrick.

