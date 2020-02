‚Budou chybět delší dobu.‘ Carolina se bude muset obejít bez brankářů Mrázka a Reimera

Brankář Petr Mrázek i jeho kolega James Reimer budou v sestavě Caroliny chybět podle trenéra Roda Brind’Amoura delší dobu. Vážnější by měl být stav kanadského gólmana, jenž si ze sobotního utkání v Torontu odnesl oficiálně blíže nespecifikované zranění v dolní části těla. Mrázek, jenž jej nahradil, ale duel také nedochytal, utrpěl otřes mozku. Raleigh/USA 14:24 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Caroliny Petr Mrázek | Foto: James Guillory | Zdroj: Reuters

„Nemám žádné novinky o tom, jak dlouho budou mimo hru. Ale očividně to nebude krátkodobé. Všichni budou chybět delší dobu,“ řekl Brind’Amour v pondělí. Vedle Mrázka a Reimera ze zdravotních důvodů vypadl ze sestavy Caroliny i obránce Brett Pesce, který si poranil rameno. Toho klub zatím jako jediného zařadil na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, aby si uvolnil prostor pod platovým stropem.

Z brankářské dvojice by se rychleji do hry mohl vrátit český brankář, jenž podle vyjádření generálního manažera Dona Waddella absolvuje povinnou sérii vyšetření po otřesu mozku. „Bolesti hlavy nemá,“ řekl Waddell s tím, že Mrázek má spíše potíže s poraněním krku. „Jsou to maximálně týdny, u Petra to může být kratší,“ dodal Waddell. Reimer má údajně problémy s levou nohou poté, co na něj spadl jeden ze spoluhráčů.

Carolina o víkendu vyhrála v Torontu 6:3, zápas po odstoupení Reimera i Mrázka, jenž doplatil na tvrdou srážku s Kylem Cliffordem, dochytal dvaačtyřicetiletý záložní gólman David Ayres. Rolbař Toronta Marlies se stal nejstarším brankářem v historii soutěže, který si připsal vítězný debut v základní části NHL.

Další utkání čeká Carolinu v noci z úterý na středu evropského času, kdy se Hurricanes doma utkají s Dallasem. Do branky by se měl postavit Anton Forsberg nebo Alex Nedeljkovic, které klub povolal z farmy.