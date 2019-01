Změny na brankářském postu v hokejovém Zlíně. Z Brna se vrací Kašík, do Sparty odchází Sedláček

Hokejový brankář Libor Kašík po necelých dvou měsících končí v extraligovém Brně a vrací se do rodného Zlína, v jehož dresu působil až do konce minulé sezony. Kádr Beranů zároveň opouští současná jednička Jakub Sedláček, který míří do pražské Sparty. Praha 13:53 9. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólman Libor Kašík strávil v Brně jen necelé dva měsíce. Vrací se do mateřského Zlína | Foto: Jiří Grulich | Zdroj: Kometa Brno

„Vše se událo velmi narychlo, začali jsme to řešit v pondělí odpoledne. Oba jsou výborní gólmani se zlínskými kořeny, takže rozhodování bylo velmi těžké,“ uvedl sportovní manažer Zlína Martin Hosták na klubovém webu.

Ke změně na postupu brankářské jedničky se Berani rozhodli zejména proto, že Kašík zpět do klubu přestoupil a bude pod smlouvou do 30. dubna 2021. „Klub tak získává jistotu v brance na tuhle sezonu a další dvě. Libor bude náš kmenový brankář se všemi plány,“ vysvětlil Hosták.

Kašík opustil Zlín po minulé sezoně, kdy se rozhodl poprvé vyzkoušet zahraniční angažmá. V Chabarovsku v KHL se ale příliš neprosadil a v listopadu se vrátil do extraligy. Místo do Zlína, jenž na jeho místo angažoval dalšího odchovance Sedláčka, ale zamířil do Komety. Ani v Brně si ale nevybojoval pozici jedničky.

„Karel Vejmelka si výkony jednoznačně řekl o to, že chytá každý zápas, dle mého názoru udělal obrovský progres oproti minulé sezoně. Fantasticky zachytal na mistrovství světa dvacetiletých náš odchovanec Lukáš Dostál a velmi rád bych ho viděl v bráně Komety v extraligovém utkání,“ uvedl majitel a hlavní kouč Brna Libor Zábranský na klubovém webu.

Úřadující mistr tak chce spoléhat na dvojici Vejmelka - Dostál. „Z toho bohužel pro Libora vyplynulo, že by některá utkání sledoval z tribuny, a to samozřejmě není komfortní situace ani pro něj, ani pro klub. Myslím si, že je fér vůči hráči nastalou situaci jasně popsat a hledat řešení,“ uvedl Zábranský. Navíc není vyloučené, že se ze Slovanu Bratislava do klubu vrátí loňská jednička Marek Čiliak.

Nejvytíženější gólmani ve Spartě

Sparta v této sezoně spoléhá na Matěje Machovského, který patřil doposud stejně jako Sedláček k nejvytíženějším gólmanům soutěže. Oba zároveň patří podle statistik k nejlepším mužům na svém postu v extralize.

„Naskytla se nám možnost získat Jakuba Sedláčka, tak jsme se rozhodli ji využít, abychom posílili brankoviště o zkušeného gólmana před náročným závěrem sezony,“ uvedl sportovní manažer Sparty Michal Broš.

O zájmu Pražanů o Sedláčkovy služby se v minulosti již několikrát spekulovalo. První start za Spartu si může teoreticky připsat již v pátek na ledě Zlína.