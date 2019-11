Nový návštěvnický rekord Tipsport extraligy v hale. Na zápas mezi Spartou a Kladnem přišlo 17 220 lidí

Víc fanoušku bylo na hokejové extralize jen před třemi lety v Brně, když se hrálo pod otevřeným nebem Za Lužánkami. Ovšem v hale má Tipsport extraliga nový rekord, postaral se o to zápas Sparty s Kladnem v O2 areně. Praha 10:24 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zápas Sparty s Kladnem v O2 areně přišlo rekordních 17 220 diváků. | Zdroj: Profiedia

Již v metru na stanici Českomoravská je jasné, že tento zápas bude něčím zvláštní. Bude vyprodáno, což potvrzuje paní u kasy.

„Je to česká legenda. Chci ho ještě vidět, jak hraje hokej a jak mu to jde. Nemyslím si, že je to jedna z poslední příležitostí ho vidět, ale bůh ví, jestli se já ještě podívám na hokej, když tu bude,“ vysvětluje Radiožurnálu fanoušek Sparty Tomáš, který se spolupodílel na návštěvnosti 17 220 diváků.

„Jarda táhne lidi na každý stadion, takže to nebylo nějaké překvapení. Atmosféra ale byla úžasná, takže děkujeme,“ konstatuje Jágrův spoluhráč Martin Réway. A ruku na srdce, největší halu v Česku nevyprodalo Kladno jako takové, ale nejzkušenější hokejista soutěže. A ví to i Sparťani.

„Když jsem byl malý chlapec, tak to byl můj vzor, takže to byla určitě i nějaká motivace hrát proti němu. Jsem rád, že jsme dokázali, že máme lepší tým, než oni a vyhráli jsme. Lidé nám samozřejmě pomohli, možná někteří přišli podívat na něj, ale ve výsledku se dívali na nás, protože jsme dali více gólů,“ říká útočník Sparty Matůš Sukel.

Na ledě byl při zápase s největší extraligovou návštěvností v hale. Víc lidí 21 500 diváků přišlo jen tři roky nazpátek v Brně, kdy se hrál pod otevřeným nebem Za Lužánkami.