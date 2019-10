Mladá Boleslav nevyužila příležitost vést Tipsport extraligu. Karlovým Varům podlehla 3:5

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 5:3

Aktivněji vstoupili do utkání domácí, kteří již v páté minutě otevřeli skóre zápasu. Přihrávku Adama Rašky využil bez chyby Ondřej Beránek, když trefil přesně levý horní roh branky Gašpera Krošelje. Karlovy Vary mohly své vedení o minutu později navýšit. Václav Skuhravý ale rozezněl pouze tyč. Vzápětí se dostali do šance také hosté, ale Radimovi Zohornovi nevyšla klička a puk skončil vedle branky.

Gulaš se prosadil v desátém utkání v řadě a překonal rekord extraligy, Pardubicím nasázel hattrick Číst článek

Následně dostali mladoboleslavští šanci v podobně přesilové hry, ale k ohrožení Filipa Novotného se dostal jen Jan Stránský, který trefil právě domácího gólmana. V závěru třetiny dostali hosté k dispozici ještě jednu přesilovou hru, ale ani tu nevyužili.

Na začátku druhé třetiny se dostal do samotného úniku Tomáš Vondráček. Krošelje ale nepřekonal. Po té vyslal tvrdou střelu Michal Vondrka. Puk ale zastavila obrana domácích. Ti si posléze také vyzkoušeli hru v přečíslení a měli během ní několik zajímavých šancí. Ze žádné z nich ale puk do mladoboleslavské branky nedostali. Trest přišel během půl minuty, kdy hosté zásluhou Marka Hrbase vyrovnali.

Karlovarští se ale nenechali vykolejit. Dostali se do přečíslení a jen minutu po vyrovnání díky Petrovi Koblasovi opět vedli. O dvě minuty později se navíc podařilo využít přesilovou hru domácímu Tomáši Rachůnkovi, který navýšil na 3:1. Vzápětí hráli domácí další přesilovou hru, ale tu hráči Mladé Boleslavi ubránili. Naopak 80 sekund před koncem druhé třetiny využili Středočeši, konkrétně Zohorna, tu svou.

Do úniku se dostal ve 42. minutě Martin Kohout, který si ale na Krošelje nepřišel. Hosté naopak vzápětí vyrovnali, když růžek branky vymetl Pavol Skalický. Následně hosté dostali výhodu přesilové hry, ale nevyužili ji. Ihned po jejím skončení se situace otočila, ale ani karlovarští nebyli úspěšní.

V 50. minutě byl vyloučen nejprve domácí Vondráček a o 18 sekund později také hostující Adam Zbořil. Hru ve čtyřech dokázali využít domácí. Konkrétně Rachůnek, který byl na konci pohledné kombinaci svého týmu. Mladoboleslavští následně marně dobývali Novotného branku a tak v poslední minutě sáhli ke hře bez brankáře. Tu využil k navýšení na 5:3 Vondráček.

BK Mladá Boleslav

@bkboleslav ⏱❌ | Byť značně oslabení, předvedli dnes hokejisté Mladé Boleslavi ve Varech slušivý výkon. Hned dvakrát vyrovnali, potřetí se o to pak pokoušeli v power play. Nakonec s Karlovými Vary ale prohrávají. #KVAvMBL

HC Vítkovice Ridera – HC Verva Litvínov 2:0

Vítkovice musely před začátkem zápasu upravovat soupisku. Kvůli zdravotnímu problému z ní vypadl jejich nejproduktivnější hráč Roberts Bukarts.

Úvodní zásahy zápasu si připsal domácí Miroslav Svoboda po pokusech Jiřího Říhy a Jana Ščotky. S oběma si ale vítkovický gólman poradil. Následně byl v pohotovosti také jeho kolega na druhé straně kluziště. Nicolase Werbika ale vychytal David Honzík a Daniel Krenželok z dorážky branku přestřelil.

Hokejisté Třince vyhráli ve Zlíně a jsou v čele extraligy. Kladno předvedlo proti Plzni další obrat Číst článek

Po té se dostali do vzájemné potyčky Dominik Lakatoš s Davidem Štichem. Jejich počínání „ocenili“ sudí dvěma minutami za hrubost pro oba. Při hře ve čtyřech se do dvou šancí dostal domácí kapitán Jan Výtisk, který si ale na Honzíka nepřišel. V 15. minutě se dostal do úniku Viktor Hübl, který ale kličkou Svobodu nepřekonal.

Na začátku druhé třetiny se před Svobodu dostal Ondřej Jurčík, který ale v tísni netrefil branku. Litvínovští se i nadále tlačili do branky, ale ani Richard Jarůšek, ani žádný z jeho spoluhráčů úspěšný nebyl. Tlak hostí podpořila přesilová hra, ve které se dostali do několika šancí. Nejblíže gólu byl tři sekundy před jejím koncem Adam Jánošík, který nastřelil tyč.

Následně dostali výhodu přesilové hry také Vítkovice. Stejně jako předtím Svoboda byl ale Honzík pozorný a žádnou ze střel za svá záda nepustil. Další přesilovou hru si posléze vyzkoušel Lítvínov. Největší šanci si během ní ale připsal domácí Alexandre Mallet, který ale v úniku trefil jen gólmana hostí. Po skončení oslabení do dalšího úniku dostal Rastislav Dej, ale ani ten nebyl úspěšný. To se změnilo ve 38. minutě, kdy z kruhu bezchybně zakončil Lakatoš.

Ve 47. minutě se dostali domácí do přečíslení. Na jeho konci byl Erik Němec, který trefil pouze Honzíka. Po té zahrozili také hosté, kteří ale trefili jen tyč. Následně nadvakrát střílel Krenželok, ale ani jednou neuspěl. V poslední minutě vsadili hosté, vše na jednu kartu a odvolali z branky Honzíka. Po pouhých šesti sekundách to ale využil Blaž Gregorc, který upravil na konečných 2:0.

HC VERVA Litvínov

@hcverva Na ledě Vítkovic nás dnes zradila produktivita. Bez gólů jsme na body pomýšlet nemohli a z Ostravy tak odjíždíme s prázdnou. #VITvLIT



Další zápas hrajeme v neděli od 17:30 doma proti Olomouci. 1

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. O. Beránek (Raška, T. Mikúš), 32. Koblasa (Kohout, T. Knotek), 34. T. Rachůnek (Gríger, Flek), 51. T. Mikúš (T. Rachůnek, Graňák), 60. Vondráček (Skuhravý) - 31. Hrbas (Skalický, A. Zbořil), 39. R. Zohorna (Hrbas, O. Najman), 43. Skalický (A. Zbořil). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:5, navíc Gríger (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3531.

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Lakatoš (D. Krenželok), 60. Gregorc (D. Krenželok). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4007.