Liberec využil zaváhání Třince a po vítězství na Spartě se posunul do čela Tipsport extraligy

Mladá Boleslav v rámci 39. kola Tipsport extraligy porazila Třinec 2:5. Zaváhání Ocelářů využil Liberec, který porazil Spartu těsně 2:1 a posunul se na první místo tabulky. Litvínov přestřílel Vítkovice 5:1 a stejným poměrem porazila Plzeň Karlovy Vary.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav (2:5)

O úvodní šanci domácích se postaral ve třetí minutě Ethan Werek. Mladoboleslavský gólman Jan Růžička ale škvíru mezi betony utěsnil. První přesilovou hru hráli hosté, ale nevyužili ji. Do přečíslení dvou na jednoho se naopak dostal Třinec, ale Ondřej Kovařčík netrefil odkrytou branku.

Následně neproměnili ani jednu ze dvou přesilových her domácí. A tak tři minuty před koncem první třetiny skórovali hosté, když střelu Martina Pláňka usměrnil mezi betony Šimona Hrubce Martin Látal.

Na začátku druhé třetiny dostali domácí opět výhodu přesilové hry. Opět ji ale nevyužili a opět se hned po jejím skončení prosadil soupeř. Mezi Hrubcovými betony dostal puk do branky navrátilec z trestné lavice Lukáš Žejdl. Ve 30. minutě mohla vést Mladá Boleslav již 3:0, ale bekhendový blafák Jakuba Klepiše zneškodnil Hrubec.

Ve 36. minutě viděli fanoušci několik vyložených šancí. Nejprve domácí Aron Chmielewski z úhlu netrefil prázdnou branku po chybě gólmana Růžičky a z následného samostatného úniku netrefil prázdnou branku Klepiš. Jen o deset vteřin později se již Chmielewski prosadil, když uklidil puk do odkryté klece.

O minutu později nastřelil Žejdl tyč. Poté se hosté ujali zpět dvoubrankového vedení, když se Pavel Kousal trefil přesně z levého kruhu. Pouhých 15 vteřin po začátku poslední části navýšili hosté na 1:4, když David Němeček využil přečíslení tří proti dvěma. Do dalšího samostatného úniku se dostal Kousal, který ale Hrubce nepřekonal.

Pátý zásah přidali Středočeši již v 51. minutě, když před Hrubcem tečoval puk do branky Pavol Skalický. Poté domácí vystřídali gólmana, když Hrubce nahradil Lukáš Daneček. Následně získali domácí 35 sekund přesilové hry pěti proti třem. Prosadit se jim podařilo v klasické přesilové hře, když se pět minut před koncem utkání trefil Martin Růžička a snížil na konečných 2:5.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (1:2)

V páté minutě utkání pálil z prostoru mezi kruhy domácí Lukáš Rousek. Jeho střelu ale schoval do lapačky Roman Will. Liberec si naopak gólovou příležitost vypracoval o sedm minut později, kdy Tomáš Filippi rozezněl tyč branky Matěje Machovského.

Následně se ale liberečtí prosadili, když Machovskému propadl puk po střele Petra Jelínka a do branky do doklepl Jan Ordoš. Sparta mohla v závěru třetiny vyrovnat, ale Andrej Kudrna nejprve netrefil branku a následně se svými spoluhráči nevyužil přesilovou hru.

Ve druhé třetině dostal každý z týmů výhodu přesilové hry. Gól padl ale až z té poslední a to z hole Jana Košťálka, který tak vyrovnal na 1:1. V závěrečných minutách prostřední části hry měla Sparta ještě dvě brankové příležitosti, ale neuspěl ani Robert Bukarts, ani Lukáš Klimek.

Na začátku poslední dvacetiminutovky byli domácí blízko kuriózní branky, když Filippi nahodil puk na Willovu branku a puk se odrazil od bruslí libereckého Radana Lence do tyče. O minutu později mohl Rousek umístit puk do odkryté branky, ale brankář Will se stihl včas přemístit a zasáhnout.

Utkání tak pomalu směřovalo do prodloužení, ale Liberec tři a třičtvrtě minuty před koncem zápasu rozhodl. Střelu Tomáše Hanouska Machovský ještě vyrazil, ale na dorážku Lence již nedosáhl.

Liberec se tak díky tříbodovému zisku a naopak ztrátě Třince posunul na první místo Tipsport extraligy.

HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera (5:1)

Domácí se radovali ze vstřelené branky již ve druhé minutě utkání. Rozhodčí ale po střele Lukáše Kašpara rozpažili a byli si svým verdiktem natolik jistí, že ani nešli situaci zkontrolovat na videu. O pět minut později mohla radost litvínovských propuknout naplno, když zpoza branky přihrál Kašpar Viktoru Hüblovi, který byl nekompromisní. Uplynulo jen čtyřicet vteřin a domácí vedli již 2:0. Tvrdou ranou od modré se prosadil Ondřej Jurčík.

Následně ani jeden z týmů nevyužil přesilovou hru. V 19. minutě se ale skóre přeci jen změnilo. Rostislav Olesz nahodil puk mezi kruhy, kde si ho, ve snaze odklidit puk do bezpečí, srazil do vlastní branky Marek Trončinský. Gól tak byl přispán Oleszovi.

Na začátku druhé třetiny prověřil Lukáš Válek nadvakrát pozornost Patrika Bartošáka, ani jednou ale domácí útočník neuspěl. Ve 26. minutě domácí Michael Petrásek pokryl střelu Romana Szturce a z protiakce domácí Lukáš Doudera branku netrefil. Poté se ještě vytáhl Petrásek, který si poradil jak se střelou Szturce, tak Olesze.

Třetí třetina byla oproti té druhé na góly o poznání bohatší. Již ve 43. minutě přidal další branku domácích Jakub Petružálek, který po přesné přihrávce Jana Ščotky pouze doklepl puk do odkryté klece. O minutu a pět sekund poději vstřelili domácí svoji čtvrtou branku utkání, když se ranou z mezikruží prosadil Martin Hanzl. A to nebylo vše. Po špatné rozehrávce hostí se šest minut před koncem utkání dostal k puku Josef Jícha a střelou z kruhu uzavřel na konečných 5:1.

HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň (1:5)

První šanci utkání si vypracoval Jan Kovář, jehož střelu ale vyrazil Jan Bednář betonem. Na druhé straně kluziště se dostal ke střele Stanislav Balán, jehož pokus Dominikovi Frodlovi vypadl, puk ale proskákal těsně vedle tyčky. Gólman Bednář podržel svou Energii v 15. minutě, kdy zakročil proti ráně Kováře i dorážkám jeho spoluhráčů. Poté se nepodařilo zasunout kotouč do branky Jakubu Flekovi a osm sekund před koncem první třetiny, nastřelil plzeňský Jan Eberle pouze tyč.

Plzni se krátce po siréně podařilo dostat puk za Bednářova záda. Fakt, že to bylo až po skončení časového limitu si rozhodčí pro jistotu ověřili u videorozhodčího, který tento fakt potvrdil. Gól hostí tak nebyl uznán.

Skóre se tak poprvé změnilo ve 25. minutě zásluhou Eberleho. Ten se dostal ke kotouči po špatné rozehrávce Romana Vlacha. Plzeňský útočník na nic nečekal a nemýlil se střelou do levého růžku branky. Následně získala Plzeň výhodu dvou přesilových her. V té první mohla inkasovat po úniku Ondřeje Beránka, který si ale střelou mezi betony na Frodla nepřišel. Druhou početní výhodu už Plzeň využila, tvrdou ranou se trefil Milan Gulaš.

Poté získaly výhodu přesilové hry také Karlovy Vary, ovšem Beránkovi se nepodařilo Frodla prostřelit. O tři minuty později rozezněl plzeňský Jakub Pour jen tyč. Energie tak získala možnost snížit na rozdíl jednoho gólu, což v čase 39:07 využil Tomáš Mikúš.

Na začátku třetí třetiny hrála Plzeň dokonce dvojnásobnou přesilovou hru. Gól ale Škoda vstřelila až těsně po konci přesilové hry, když se ve 47. minutě prosadil Petr Straka střelou do odkryté branky. Následně se v brankovišti Plzně blýskl Frodl, který chytil střelu Adama Lapšanského. A tak hosté přidali další dvě branky. V 55. minutě se prosadil podruhé Eberle a minutu později také Miroslav Indrák. Karlovy Vary mohly zkorigovat stav utkání v minutu a deset sekund před koncem utkání, ale puk skončil jen na tyčce.

39. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 36. Chmielewski (M. Kovařčík, O. Kovařčík), 55. Martin Růžička (Werek, Polanský) - 18. M. Látal (Pláněk, P. Musil), 24. Žejdl (M. Látal, P. Musil), 38. P. Kousal (Flynn), 41. Němeček (Klepiš, Vondrka), 51. Skalický (Dlapa, Klepiš). Rozhodčí: Hribik, Veselý - Gebauer, Lučan. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 4627.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Košťálek (Rousek, Blain) - 13. Ordoš (L. Krenželok, P. Jelínek), 57. Lenc (Hanousek). Rozhodčí: A. Jeřábek, Hodek - Špůr, J. Ondráček. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 10.445.

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 5:1 (2:1, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 7. V. Hübl (Kašpar), 8. Jurčík (M. Hanzl), 43. J. Petružálek (Ščotka, Gerhát), 44. M. Hanzl (Jurčík, J. Mikúš), 55. Jícha - 19. Olesz. Rozhodčí: Pavlovič, Šír - Komárek, J. Frodl. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 4532.

HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 40. T. Mikúš (Bednář) - 25. Eberle, 29. Gulaš (Pulpán, Jan Kovář), 47. P. Straka (V. Němec, Eberle), 55. Eberle (P. Straka, Kodýtek), 56. Indrák (Kantner, Jan Kovář). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - Lhotský, D. Klouček. Vyloučení: 6:4. Vužití: 0:1. Diváci: 5091.