Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli souboj s Třincem o čtvrté místo tabulky. Rytíři padli se Zlínem

Bruslaři z Mladé Boleslavi porazili ve 44. kole Tipsport extraligy Třinec 6:4 a posunuli se o bod právě před Oceláře. Kladenští Rytíři nestačili ve vyrovnaném zápase na Zlín, kterému pohledli 2:3. Vítkovice přehrály Brno 5:2 a Liberec si vítězstvím v prodloužení 5:4 v Litvínově upevnil první příčku v tabulce. Třinec 21:12 12. února 2020

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 4:6

Utkání mezi Třincem a Mladou Boleslaví nabídlo přímý souboj o čtvrté místo v extraligové tabulce. Lépe do zápasu vstoupili domácí, kteří již v páté minutě vedli rozdílem dvou branek zásluhou Martina Adamského a Wojteka Wolskiho, který tvrdou střelou z pravého kruhu využil přesilovou hru. Mladoboleslavští se ale nezalekli a v 15. minutě snížili na 1:2 díky přesně trefě Skalického. V závěru úvodní části hry mohl vyrovnat Oscar Flynn. Útočník Středočechů si ale na brankáře Jakuba Štěpánka nepřišel.

Svou první přesilovou hru v zápase dokázali využít ve druhé třetině také hosté. Lehkou tečí se v předbrankovém prostoru prosadil Radim Zohorna. A za pouhých 29 sekund Středočeši dokonali obrat skóre, když usměrnil puk do branky Ondřej Najman.

Ve 30. minutě putoval na trestnou lavici za podražení Martin Růžička. A hostům stačilo pouhých 17 sekund početní výhody k jejímu využití. K puku se před brankou dostal Adam Zbořil, který byl neomylný.

Oceláři reagovali na tuto situace změnou v brankovišti, když Štěpánka nahradil Lukáš Daněček. A ten se hned vzápětí prezentoval pohledným zákrokem proti pokusu Pavla Kousala. Středočeši následně nepotrestali další vyloučení domácích. Sedmdesát sekund před koncem druhé třetiny prostřelil vše, co bylo v cestě třinecký Michal Kovařčík, který tak vsítil kontaktní gól a vliv svým spoluhráčům novou krev do žil.

Na začátku poslední části hry nevyužili domácí vyloučení Zohorny. Blízko k vyrovnání byl v 53. minutě Růžička. S jeho tvrdou střelou si ale poradil Gašper Krošelj.

Posledních pět minut hry nabídlo několik pohledných akcí. Kousalův pokus nejprve vyrazil ramenem Daněček a vzápětí na druhé straně ledové plochy zabránil Krošelj ve skórování nejprve Matěji Stránskému a posléze dorážejícímu Davidovi Musilovi. V 57. minutě se už ale skóre měnilo, když se tvrdou střelou k tyči prosadil Maris Bičevskis. O pouhých 20 sekund později ale dokázal snížit domácí Růžička. V poslední minutě Oceláři odvolala brankáře a zkusili štěstí v šesti mužích v poli. Toho ale využili Bruslaři, konkrétně Mário Lunter, který šest sekund před závěrečnou sirénou upravil na 4:6.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 2:3

Na Kladně se bojovalo o důležité body k postupu do předkola play-off. Rytíři v pozici 11. mužstva tabulky hostili devátý Zlín. Rozdíl mezi oběma týmy byl před tímto zápasem desetibodový.

Domácí si vypracovali hned dvě velké šance během své první přesilové hry. Blízko ke skórování byl nejprve Jaromír Jágr a následně mířil do prázdné branky Brady Austin, kterému ale do střely položil Štěpán Fryšara a zabránil tak téměř jistému gólu. Ve 13. minutě se dostal k odraženému puku zlínský Pavel Kubiš. Gólman Lukáš Cikánek ale zabránil kotouči v cestě do branky. Skóre se tak poprvé změnilo o tři minuty později, když se tvrdou střelou prosadil domácí obránce Brendon Nash.

Zlín na začátku prostřední části hry nevyužil přesilovou hru. O několik minut později ale dostal k dispozici další, kterou po necelé minutě zužitkoval Jakub Dufek. Vyrovnané skóre vydrželo jen tři minuty. Tvrdou ránu jednoho ze svých spoluhráčů tečoval před brankou Jiří Ondráček, který tak překlopil vedení na stranu svého mužstva. Následně byla ještě domácí střídačka potrestána menším trestem za nesportovní chování, ale Zlín nabídnutou příležitost nevyužil.

Na dvougólový rozdíl odskočil hosté ve 43. minutě. Tečovaný puk po střele Lukáše Buchty vyrazil Cikánek do předbrankového prostoru, kde se nejrychleji zorientoval Kubiš, jenž doklepl puk do sítě. Ovšem o minutu později využilo přesilovou hru také Kladno. O kontaktní gól se postaral střelou k přední tyči Jágr.

Vyrovnání měl, deset minut před koncem základní hrací doby, na hokejce Jakub Strnad. Kašík ale jeho střelu vykopl betonem. Krátce po skončení další přesilové hry domácích tečoval puk před zlínským gólmanem Antonín Melka. Kotouč ale proskákal vedle branky.

V samotném závěru si oba týmy vybraly oddechový čas. Rytíři minutu před koncem zápasu sáhli po power play, během které ale nepřišli s žádnou akcí, která by překvapila Kašíka v brance Zlína.

44. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 4:6 (2:1, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 3. Adamský (Š. Novotný, Dravecký), 5. Wolski (Gernát, P. Vrána), 39. M. Kovařčík (Martin Růžička), 58. Martin Růžička - 15. Skalický (Klepiš), 26. R. Zohorna (A. Zbořil, Pláněk), 27. O. Najman (P. Kousal, Flynn), 30. A. Zbořil (L. Kašpar, Klepiš), 57. Bičevskis (L. Kašpar, Dlapa), 60. Lunter (L. Kašpar). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. Diváci: 4282.

Rytíři Kladno - PSG Berani Zlín 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 16. B. Nash (O'Donnell), 44. Jágr (O'Donnell, Austin) - 29. Dufek (Claireaux, Freibergs), 33. J. Ondráček (M. Novotný, Kubiš), 43. Kubiš (J. Ondráček, Buchta). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 2916.

HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 14. Zaťovič (Vincour, O. Němec), 26. L. Horký - 5. Schleiss (L. Kovář), 6. O. Roman, 32. Werbik (R. Černý, Dočekal), 45. J. Hruška (Šišovský), 59. Lakatoš. Rozhodčí: Hodek, Jeřábek - Frodl, Rožánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 7102.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Šmíd (Bulíř, Marosz), 14. Bulíř (Lenc, Šmíd), 28. Birner (Lenc, Knot), 57. Birner (L. Hudáček, Bulíř), 65. Birner (Šmíd) - 20. Petružálek (Moravčík, V. Hübl), 40. Pospíšil (M. Hanzl), 50. Pospíšil (M. Hanzl, Jarůšek), 52. F. Lukeš (V. Hübl, Aliu). Rozhodčí: Pešina, Horák - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. Diváci: 6782.

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Řepík (Sukeľ), 47. Sukeľ (T. Pavelka, Buchtele) - 30. Klíma (Š. Lukeš), 40. Perret (Šalda, Klíma), 44. Klíma (Jergl, Cibulskis). Rozhodčí: Pražák, Bejček - Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:5, navíc Smejkal (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 12.009.